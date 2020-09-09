Російські медики відразу підозрювали у Навального отруєння, – ЗМІ
Поки офіційна Москва на тлі звинувачень в отруєнні російського опозиціонера Навального продовжує заперечувати його діагноз, поставлений німецькими медиками, стало відомо, що російські лікарі відразу запідозрили у політика отруєння. Ще у кареті швидкої йому почали вводити ін’єкції атропіну, підозрюючи ймовірне отруєння.
Про це пише російське видання Meduza з посиланням на власні джерела, що брали участь у консиліумах щодо стану здоров’я Навального в Омську.
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Так, вони повідомили, що в Олексія Навального спостерігалася "чітка картина отруєння фосфорорганічною сполукою". Водночас вони зазначили, що при цьому спостерігалися і нетипові для такого отруєння ознаки.
Якими були характерні ознаки отруєння у Навального:
- Звужені зіниці;
- підвищене слиновиділення;
- пітливість;
- гіпертонус м’язів.
Що ж було нетиповим:
- У Навального не спостерігалися характерні для такого отруєння бронхоспазми;
- Не було також бронхореї легенів;
- У реанімації були відсутні блювота і діарея.
Окрім того, лікарі зафіксували у нього нетиповий для отруєння ФОС кетоацидоз – стан, при якому в тілі накопичуються кетонові тіла. Зазвичай це відбувається через дефіцит інсуліну при діабеті.
Водночас дані токсикологічних аналізів не знайшли в організмі опозиціонера отруйних речовин. Втім, точно підтвердити це важко: учасникам консиліуму не показали результатів цих аналізів, а лише стандартну біохімію.
Оскільки ознаки отруєння фосфорорганічними сполуками були явними, Навальному ввели атропін ще в машині швидкої допомоги. Це – антидот при отруєнні фосфорорганікою, тому речовина могла зняти проблеми з легенями і шлунково-кишковим трактом.
У реанімації курс атропіну продовжили, але після введення декількох доз перервали: у Навального розвинулася сильна тахікардія.
На думку лікарів, не зовсім типову картину отруєння можна пояснити тим, що Олексія Навального "отруїли сумішшю з двох компонентів".
Отруєння Олексія Навального: коротко про основне
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", а вже 7-го, – що його вивели зі стану штучної коми.
- Лідери європейських країн вимагають від Кремля пояснень, а там поки все заперечують.
- Через цю ситуацію Німеччина навіть пригрозила Росії проблемами з "Північним потоком-2".