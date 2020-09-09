Поки офіційна Москва на тлі звинувачень в отруєнні російського опозиціонера Навального продовжує заперечувати його діагноз, поставлений німецькими медиками, стало відомо, що російські лікарі відразу запідозрили у політика отруєння. Ще у кареті швидкої йому почали вводити ін’єкції атропіну, підозрюючи ймовірне отруєння.

Про це пише російське видання Meduza з посиланням на власні джерела, що брали участь у консиліумах щодо стану здоров’я Навального в Омську.

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Так, вони повідомили, що в Олексія Навального спостерігалася "чітка картина отруєння фосфорорганічною сполукою". Водночас вони зазначили, що при цьому спостерігалися і нетипові для такого отруєння ознаки.

Якими були характерні ознаки отруєння у Навального:

Звужені зіниці;

підвищене слиновиділення;

пітливість;

гіпертонус м’язів.

Що ж було нетиповим:

У Навального не спостерігалися характерні для такого отруєння бронхоспазми;

Не було також бронхореї легенів;

У реанімації були відсутні блювота і діарея.

Окрім того, лікарі зафіксували у нього нетиповий для отруєння ФОС кетоацидоз – стан, при якому в тілі накопичуються кетонові тіла. Зазвичай це відбувається через дефіцит інсуліну при діабеті.

Водночас дані токсикологічних аналізів не знайшли в організмі опозиціонера отруйних речовин. Втім, точно підтвердити це важко: учасникам консиліуму не показали результатів цих аналізів, а лише стандартну біохімію.

Оскільки ознаки отруєння фосфорорганічними сполуками були явними, Навальному ввели атропін ще в машині швидкої допомоги. Це – антидот при отруєнні фосфорорганікою, тому речовина могла зняти проблеми з легенями і шлунково-кишковим трактом.

У реанімації курс атропіну продовжили, але після введення декількох доз перервали: у Навального розвинулася сильна тахікардія.

На думку лікарів, не зовсім типову картину отруєння можна пояснити тим, що Олексія Навального "отруїли сумішшю з двох компонентів".

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