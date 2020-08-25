Проросійські окупанти використовують режим тиші для того, аби будувати нові вогневі точки. Так, ворог під час перемир’я зміцнює та покращує свої позиції.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомили у Міністерстві оборони України. Раніше На Донбасі підірвалися двоє українських захисників: що відомо Що повідомила розвідка: Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує введений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій.

Противник відновлює наявні та будує нові окопи, бліндажі, обладнує додаткові місця для ведення вогню.

Крім того, російські війська встановлюють вибухові загородження і мінують ділянки вздовж доріг. Зверніть увагу! Повне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 27 липня. Про нього домовились на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте окупанти регулярно порушують домовленість, влаштовуючи провокації. Про дії окупантів: відеозвернення Міноборони