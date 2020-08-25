Російські найманці на Донбасі використовують перемир’я, щоб завдавати нових ударів: як
Проросійські окупанти використовують режим тиші для того, аби будувати нові вогневі точки. Так, ворог під час перемир’я зміцнює та покращує свої позиції.
Про це з посиланням на дані розвідки повідомили у Міністерстві оборони України.
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Що повідомила розвідка:
- Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує введений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій.
- Противник відновлює наявні та будує нові окопи, бліндажі, обладнує додаткові місця для ведення вогню.
- Крім того, російські війська встановлюють вибухові загородження і мінують ділянки вздовж доріг.
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