Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої вдень 25 серпня. Бійців оперативно доправили до медзакладу, де їм надають допомогу.

Про інцидент інформує штаб ООС. Там додають, що наразі на місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ. Вони намагаються з’ясувати причини та обставини інциденту.

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Де та коли підірвалися бійці

У штабі ООС не вказують, біля якого населеного пункту підірвалися бійці. Відомо лише, що це трапилось під час пересування між взводними опорними пунктами.

Як почуваються захисники

Їх стан задовільний, медики надають їм кваліфіковану допомогу.