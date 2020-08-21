На Донбасі триває режим тиші, щоправда, проросійські бойовики вкотре порушують його. Так, минулої доби, 20 серпня, вони двічі провокували українських військових.

Зокрема, – відкривали вогонь поблизу Авдіївки та Новоолександрівки. Про це інформує штаб ООС.

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Як окупанти провокували українських воїнів:

Вели неприцільні обстріли з кулемета поблизу Авдіївки;

Стріляли з автоматичного станкового гранатомета біля Новоолександрівки.

Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, серед особового складу ООС за минулу добу бойових втрат чи поранень немає.

Упродовж поточної доби окупанти дотримуються режиму тиші.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу

Що ще відбулося в зоні проведення ООС: