Російські найманці знову вдалися до провокацій: військові на вогонь не відповідають
На Донбасі триває режим тиші, щоправда, проросійські бойовики вкотре порушують його. Так, минулої доби, 20 серпня, вони двічі провокували українських військових.
Зокрема, – відкривали вогонь поблизу Авдіївки та Новоолександрівки. Про це інформує штаб ООС.
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Як окупанти провокували українських воїнів:
- Вели неприцільні обстріли з кулемета поблизу Авдіївки;
- Стріляли з автоматичного станкового гранатомета біля Новоолександрівки.
Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, серед особового складу ООС за минулу добу бойових втрат чи поранень немає.
Упродовж поточної доби окупанти дотримуються режиму тиші.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
Що ще відбулося в зоні проведення ООС:
- Сапери ДСНС розмінували близько 9 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони проводили роботи на 29 таких об’єктах і відремонтували 14 з них.
- Під час огляду території нежилого домоволодіння у Попасній, що на Луганщині, прикордонники зі складу ООС ліквідували схрон із боєприпасами. Всього було виявлено 3 протитанкові міни ТМ-62, 3 гранати РГД-5, 3 гранати Ф-1, 2 гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів.
- Військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачево затримали 6 громадян, які намагались потрапити на тимчасово окуповану територію України. Для реалізації цього наміру група осіб планувала перепливати річку Сіверський Донець на човні. На переправі вони і були затримані. Відтак, одного громадянина Азербайджану та 5 громадян України притягнули до адміністративної відповідальності. На них наклали штраф у розмірі 5 100 гривень кожному.