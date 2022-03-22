Також у Генштабі фіксують, що російські військові масово відмовляються брати участь в агресії проти України. До прикладу, з початку війни лише в 115-ій окремій бригаді піхоти окупантів таких було 220 солдатів.

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Рашисти явно деморалізовані через значні втрати. Їх було чимало.

Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини,

– йдеться у дописі.

У Генштабі додають, що загибель офіцерів з високим званням та загалом старших офіцерів викликає резонанс в російському суспільстві.

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