Про плани окупантів повідомив секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський. Найімовірніше, це чергова провокація загарбників.

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Тарас Шаправський застеріг громадян від "евакуації" та наголосив, що це є небезпечно.

Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі на Білорусь. Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно,

– заявив Шаправський.

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