За словами Денисенка, полонених будуть звозити до одного центру. Вони можуть відбудовувати те, що зруйнували, передає 24 канал.

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Загалом полонених є вже тисячі. Вирішили, що будемо звозити їх до одного центру, щоб сконцентрувати в одному місці. Тоді не виключено, що згідно міжнародним конвенціям, вони працюватимуть на відбудову України,

– заявив Денисенко.

Зауважимо, що російські полонені заявляли, що хочуть залишитись в Україні. Вони бояться, що в Росії їх розстріляють або вб'ють.



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