Партизани оприлюднили секретні дані про вразливість головних розвідувальних безпілотників Росії

Агент партизанського руху "Атеш", який працює на казанському підприємстві АТ "ЕНІКС", передав великий масив закритої технічної документації щодо російських безпілотних комплексів. Підприємство є одним із ключових виробників безпілотної авіації для російського військово-промислового комплексу.

Там виготовляють, зокрема, розвідувальні дрони "Елерон-3", "Елерон-10", комплекси "Т-16", а також системи "Т-10", "Околоток", "Гамаюн" і повітряні мішені "Е95М". Про таке інформують на сторінці партизанського руху "Атеш".

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Які недоліки мають ворожі дрони?

З отриманих документів стали відомі робочі радіочастоти дронів, а також низка вразливостей їхніх систем захисту від засобів радіоелектронної боротьби. За наявними даними, вплив на певні частотні комбінації може призводити до втрати зв'язку безпілотника з оператором і примусової посадки апарата.

Безпілотники, згадані вище, широко використовуються російськими військами для ведення розвідки, коригування артилерійського вогню та виявлення позицій Сил оборони України. Саме тому інформація про технічні особливості цих апаратів має важливе значення для протидії ворожим розвідувальним засобам.

Так, ці матеріали вже отримали українські бійці для подальшого аналізу та використання під час протидії російським безпілотним системам на фронті.

Партизани виявили недоліки в російських розвідувальних дронах: дивіться матеріали "Атеш"

У русі "Атеш" також заявляють, що до спротиву дедалі частіше долучаються працівники російських оборонних підприємств, які передають інформацію про діяльність військово-промислового комплексу країни-агресорки.

До того ж, раніше партизани провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Сімферополі.

Саме через цей об'єкт здійснюється постачання пального, запчастин і технічного майна для російського флоту та берегових підрозділів. Під час спостереження партизани зафіксували розташування складів, майданчиків із технікою, маршрути руху вантажного транспорту та режим роботи об'єкта.