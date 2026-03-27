Росія оголосила загиблими своїх солдатів у Куп'янську, але є один нюанс
- Російська пропаганда оголосила загиблими своїх солдатів у Куп'янську, хоча українські військові фіксують їхню присутність у місті.
- Речник Віктор Трегубов зазначив, що російські підрозділи фактично оточені в центрі міста і не мають шансів вижити.
Російська пропаганда повідомила про загибель "героїчних хлопців" у Куп'янську. Проте, українські військові щодня фіксують їхню присутність у місті.
Про це повідомив Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він назвав таку ситуацію іронічною та вказав на причини таких заяв.
Що відомо про ситуацію з російськими солдатами у Куп'янську?
Російська пропаганда заздалегідь оголосила загиблими своїх солдатів у Куп'янську, хоча українські військові щодня фіксують їхню присутність у місті. За словами Трегубова, у місті можуть залишатися до 20 окупантів. З-поміж них – підрозділи, що нібито утримували підвал місцевої лікарні.
Російські блогери поширили інформацію про їх "героїчну загибель", однак українські бійці продовжують фіксувати 6 – 8 різних позивних у цьому районі.
Трегубов припускає, що Росія могла оголосити своїх бійців мертвими, щоб мати змогу активніше обстрілювати район лікарні або відвернути увагу від невдалої ситуації на Куп'янському напрямку. За його словами, підрозділи ворога фактично оточені в центрі міста і не мають жодних шансів вижити.
Звісно, погоди вони там не роблять і не зроблять. Партія сказала в морг, значить, в морг,
– з іронією зазначив Трегубов.
Як українські захисники продовжують боронити Куп'янськ?
В аналітичному звіті Інститут масової інформації йдеться, що українські сили майже повністю витіснили російські війська з Куп'янська. Російські блогери звинувачують російське командування у фальшивих звітах, які завадили ефективним діям на фронті.
На початку березня українські десантники зірвали спробу мінування території поблизу Загризового на Куп'янському напрямку та ліквідували групу російських окупантів у стрілецькому бою. Війська 2 аеромобільного батальйону 77-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ оперативно виявили ворожі пересування та знищили диверсійну групу ворога, запобігши встановленню мінних загороджень.
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що російські війська намагаються прориватися через кордон на Харківщині, використовуючи малі піхотні групи. Проте, українські прикордонники активно протидіють цим спробам, використовуючи розвідку та ураження ворога на вихідних позиціях.