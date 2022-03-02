Противник хоче вдертися до Києва щонайменше з 2 напрямків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 2 березня.

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На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр… намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків,

– мовиться в повідомленні.

Схожа ситуація відбувається на Сіверському напрямку. Там на Київ проривається до 17 батальйонних груп. Їхня мета – блокування Києва з північного сходу.

ЗСУ вже вдалося зупинити загарбників в районах Козельця, Бобровиці, Макіїва.

На іншому напрямку в районах Світильні, Перемоги, Гостролуччя війська противника втратили сій потенціал.

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