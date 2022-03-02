ЗСУ збили темпи окупантів

Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу. На ньому він прозвітував про ситуацію на фронті.

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Наші військові завдали авіаційних та артилерійських ударів, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати й не рухаються Київщиною,

– розповів Арестович.

На Чернігівському та Сумському напрямках також зупинили просування ворога. Там українські військові розпочали "полювання" за колонами російської техніки.

Водночас у Харкові армія агресора працює по місту. "Їм поставили завдання психологічно зламати Харків та вчинити терор, але ЗСУ та тероборона ефективно атакують противника". Арестович назвав Харків Сталінградом 21 століття. Окупант зазнає там нечуваних втрат.

Дивіться звернення Арестовича: відео

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