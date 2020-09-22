Військові в Росії спалили власну бойову машину під час навчань "Кавказ-2020". Вогонь міг перекинутися на іншу техніку, тому військові в паніці шукали трос, аби відбуксувати палаючу машину подалі.

Ролик, на якому видно займання техніки та паніку росіян оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці полковник Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц".

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Він зауважив, що надзвичайна подія трапилася під час навчань "Кавказ-2020".

Збройні сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника,

– зіронізував Анатолій Штефан.

На ролику видно, як росіяни намагалися відбуксирувати палаючу бойову машину з посадки, щоб вогонь не перекинувся на іншу техніку. Вони бігали в паніці та шукали трос.

Чим закінчилась ця історія, на жаль, невідомо.

У росіян згоріла військова техніка під час навчань "Кавказ-2020": відео

У соцмережах почали активно коментувати інцидент. Там жартують, що відео слід зробити кліпом на саундтрек Highway to Hell.

"Тренування по шуканню троса", "Баня згоріла, 100%", "Російська техніка не має аналогів у світі та й горить красиво", – віджартовують інші.

Зверніть увагу! У Росії на Кубані тривають військові навчання "Кавказ-2020". У маневрах мають взяти участь близько 80 тисяч військовослужбовців. Росія брязкає зброєю у безпосередній близькості від кордонів України, триватимуть навчання до 26 вересня.