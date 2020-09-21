Масштабні навчання російських військових "Кавказ-2020" стартували 21 вересня. В анексованому Криму росіяни привели в бойову активність винищувачі. У РНБО України кажуть, що уважно стежать за діями країни-агресора.

Навчання "Кавказ-2020" триватимуть 5 днів

На бойове навчання заступили екіпажі винищувачів СУ-27 і СУ-30. Про це інформує пресслужба російського Міноборони.

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Винищувачі розташуються у Краснодарському та Ставропольському краях, Ростовській області та окупованому Криму.

Головне про навчання Кавказ-2020

Навчання "Кавказ-2020" триватимуть з 21 до 26 вересня 2020 року.

Москва запросила долучитись до навчань Вірменію, Білорусь, Китай, М'янму та Пакистан. Ще кілька країн виступають у ролі спостерігачів.

У навчаннях мають взяти участь 80 тисяч військових, більше ніж 200 танків, понад 400 бойових машин піхоти та інша військова техніка.

Реакція України на "Кавказ-2020"

У РНБО повідомили, що Україна уважно стежить за діями російських військових в окупованому Криму. Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, Київ прагне якомога швидше виявити будь-які загрози нацбезпеці.

Тим часом, українські військові проводить навчання "Об'єднані зусилля-2020" в акваторії Чорного моря.