Українські військові кораблі влаштували навчання в акваторії Чорного моря. Тренування відбуваються у межах міжнародних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020".

Як проходять навчання "Об'єднані зусилля-2020"

Розпочалися навчання у місці постійного базування кораблів. Там екіпажі поповнили запаси, а також відпрацювали завдання з підготовки до бою та походу. Про це 21 вересня повідомила пресслужба Міноборони України.

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Тактична група пройшла суднохідним каналом Бузько-Дніпровського лиману, а тоді виконала елементи спільного маневрування в акваторії Чорного моря.

Пізніше тренування продовжилися на незахищеному рейді під час якірної стоянки.

У темну пору доби військові моряки спустили на воду та підняли швидкісні моторні човни.

Окрім того, моряки опрацювали зближення та швартування кораблів групи один до одного.

Українські військові кораблі виконують завдання у межах "Об'єднаних зусиль-2020" / Фото АрміяInform

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Що відомо про морську частину "Об'єднаних зусиль-2020"

Загалом під час морської частини навчань "Об’єднані зусилля-2020" військові моряки мають виконати комплекс практичних завдань у Чорному морі:

перехід морем у строях та ордерах;

артилерійські стрільби;

тралення мінно-небезпечних водних ділянок;

заходи протипідводнодиверсійної боротьби;

висадка морського десанту на необладнану ділянку узбережжя.