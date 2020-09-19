Неподалік кордону з Кримом: в Україні стартували міжнародні військові навчання – фото і відео
Перший етап міжнародних військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020" розпочався 19 вересня у Миколаївській області. У ньому взяли участь українські та британські військові.
Навчання такого формату в Україні відбуваються вперше. Їхній перший етап, який проходить неподалік від кордону з Кримом, має назву "Спільні зусилля", повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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Мета навчань
Метою навчань є виконання завдань відповідно до стандартів та процедур НАТО. Підрозділи ЗСУ та військові США та Великої Британії мають підвищити рівень взаємосумісності.
"Спільні зусилля" є лише першим етапом навчань / Фото пресслужба МВС
Що відомо про висадку парашутистів
Розпочалися "Об'єднані зусилля – 2020" з десантної операції українських та британських військових, зокрема, солдатів елітного підрозділу Pathfinder.
На парашутних платформах були вантажі і підрозділи десантно-штурмовоих військ Збройних Сил України. Весь цей час висадка британського і українського десанту перебувала під надійним прикриттям винищувачів наших Повітряних Сил,
– повідомляє видання Sky News.
Усі військові діяли на незнайомій території / Фото пресслужба МВС
Одним із перших на українську землю разом зі своєю командою десантувався командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін. Його зустрів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він відзначив професійність десантників.
В ЗСУ похвалили професійність військових / Фото прессужби МВС
В Україні стартували міжнародні військові навчання / Фото пресслужби МВС та Командування повітряних сил ЗСУ
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