Перший етап міжнародних військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020" розпочався 19 вересня у Миколаївській області. У ньому взяли участь українські та британські військові.

Навчання такого формату в Україні відбуваються вперше. Їхній перший етап, який проходить неподалік від кордону з Кримом, має назву "Спільні зусилля", повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Мета навчань

Метою навчань є виконання завдань відповідно до стандартів та процедур НАТО. Підрозділи ЗСУ та військові США та Великої Британії мають підвищити рівень взаємосумісності.



"Спільні зусилля" є лише першим етапом навчань / Фото пресслужба МВС

Що відомо про висадку парашутистів

Розпочалися "Об'єднані зусилля – 2020" з десантної операції українських та британських військових, зокрема, солдатів елітного підрозділу Pathfinder.

На парашутних платформах були вантажі і підрозділи десантно-штурмовоих військ Збройних Сил України. Весь цей час висадка британського і українського десанту перебувала під надійним прикриттям винищувачів наших Повітряних Сил,

– повідомляє видання Sky News.



Усі військові діяли на незнайомій території / Фото пресслужба МВС

Одним із перших на українську землю разом зі своєю командою десантувався командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін. Його зустрів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він відзначив професійність десантників.



В ЗСУ похвалили професійність військових / Фото прессужби МВС

В Україні стартували міжнародні військові навчання / Фото пресслужби МВС та Командування повітряних сил ЗСУ

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