Три стратегічні бомбардувальники США В-52Н 14 вересня знову були в повітряному просторі України. Їх супроводжували винищувачі Повітряних сил ЗСУ. Такі патрулювання матимуть регулярний характер.

Американські партнери є послідовними у своїх діях, підтримують Україну як на дипломатичному фронті, так і в українському небі, пише у фейсбуці командування Повітряних сил Збройних сил України.

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14 вересня у супроводі винищувачів Повітряних Сил три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н знову в повітряному просторі України,

– йдеться у повідомленні.

В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

У командуванні Повітряних сил додають, що такі патрулювання будуть регулярними. Адже місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Британії.

Екіпажі B-52 забезпечують

можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів;

стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.

"Стратегічні партнери України вчергове натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ", – підсумувало командування ПС ЗСУ.



Американські стратегічні бомбардувальники В-52 знову в українському небі / Фейсбук ПС ЗСУ



Польоти В-52 будуть регулярними / Фейсбук ПС ЗСУ

Зверніть увагу! Нещодавно американські бомбардувальники вже літали біля Криму. Вони провели важливі навчання з українськими винищувачами в повітряному просторі України. А також продемонстрували можливості щодо стримування Росії. У Москві заявили, що бомбардувальники США літали над Україною для відпрацювання ракетних ударів.

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