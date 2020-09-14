Американські стратегічні бомбардувальники В-52 знову в українському небі: фото
Три стратегічні бомбардувальники США В-52Н 14 вересня знову були в повітряному просторі України. Їх супроводжували винищувачі Повітряних сил ЗСУ. Такі патрулювання матимуть регулярний характер.
Американські партнери є послідовними у своїх діях, підтримують Україну як на дипломатичному фронті, так і в українському небі, пише у фейсбуці командування Повітряних сил Збройних сил України.
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14 вересня у супроводі винищувачів Повітряних Сил три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н знову в повітряному просторі України,
– йдеться у повідомленні.
В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.
У командуванні Повітряних сил додають, що такі патрулювання будуть регулярними. Адже місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Британії.
Екіпажі B-52 забезпечують
- можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів;
- стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.
"Стратегічні партнери України вчергове натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ", – підсумувало командування ПС ЗСУ.
Американські стратегічні бомбардувальники В-52 знову в українському небі / Фейсбук ПС ЗСУ
Польоти В-52 будуть регулярними / Фейсбук ПС ЗСУ
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Що відомо про B-52?Boeing B-52 Stratofortress "Стратосферна фортеця" – американський стратегічний бомбардувальник, що перебуває на озброєнні США аж із 1955 року. Пройшов низку модифікацій.
На висотах приблизно 15 тисяч метрів може нести різні види озброєння, зокрема, ядерне. Втім, як показує бойовий досвід в Іраку та Афганістані, бомбардувальник успішно здатен завдавати ударів й на малих висотах. Загалом В-52 може нести до півсотні боєприпасів загальною вагою 31,5 тонни.