Біля адмінкордону з окупованим Кримом 4 вересня пролетіли 2 стратегічних бомбардувальники США В-52. Американців супроводжували українські військові льотчики.

Бомбардувальники Boeіng-52 вперше увійшли в повітряний простір України. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Чому бомбардувальники США прилетіли до України

Вранці бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

Згодом літаки залетіли на територію України. Тут їх зустріли українські військові льотчики, які супроводжували американців до Азовського моря. Бомбардувальники кружляли між Мелітополем та Генічеськом.

Як зазначили в ЗСУ, патрулювання є плановим. Його провели для досягнення колективної безпеки. Ймовірно, така співпраця продовжиться й надалі.

Що кажуть в Пентагоні

У командуванні повітряних сил США підтвердили, що бомбардувальники провели важливі навчання з українськими винищувачами в повітряному просторі України. Окрім цього, в США заявили, що проведені польоти продемонстрували можливості щодо стримування Росії.

Бомбардувальники США літали над Україною, відео: