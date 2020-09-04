Сполучені Штати перекинуть з Польщі до Литви військових. Вони базуватимуться поблизу білоруського кордону.

У Литву прибудуть 500 американських військовослужбовців та 40 одиниць бронетехніки, повідомляє Fox News.

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Перекидання військ США, ймовірно, відбувається на тлі напружених відносин Литви з Білоруссю. Хоча міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс заявляє, що зв’язку немає.

США є стратегічним трансатлантичним оборонним партнером Литви й одним з головних союзників, що забезпечують безпеку всього Балтійського регіону,

– зазначив Каробліс.

За його словами, ротація американських військ у Литві є стримувальним фактором, що має особливе значення, сприяючи зусиллям НАТО в Балтійському регіоні.

Війська США перебуватимуть у Литві до листопада. У військовому командуванні Литви додали, що у країну також прибуде приблизно тисяча військовослужбовців і бойові літаки з Франції, Італії, Німеччині, Польщі та інших країн.

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