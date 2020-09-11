В Росії бурхливо зреагували на політ бомбардувальників США над Україною
В Росії гостро відреагували на навчання військових літаків США разом з українськими льотчиками поблизу окупованого Криму. У Москві вважають, що бомбардувальники США літали над Україною для відпрацювання ракетних ударів.
Як відреагували в Росії
Москва заявила, що така розвідувальна операція є безпрецендентною. Про це на брифінгу сказав головнокомандувач російськими Повітряно-космічними Сергій Суровікін, інформує ТАСС.
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За словами Суровікіна, літаки наближались до кордону з Росією, аби відпрацьовувати удари крилатими ракетами по об'єктах Південного військового округу.
Відпрацювання питань бойового застосування літаків стратегічної авіації в безпосередній близькості від державного кордону РФ носить ворожий і провокаційний характер,
– заявив Суровікін.
Він також зазначив, що російська сторона нібито знала про навчання літаків США ще 21 серпня.
Що відомо про політ бомбардувальників США над Україною
- Бомбардувальники США 4 вересня вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії та пролетіли над Європою.
- Згодом військові літаки Boeіng-52 зайшли в повітряний простір України.
- Українські військові льотчики супроводжували бомбардувальників до Азовського моря, вони літали неподалік від Криму.
- У ЗСУ зазначили, що патрулювання було плановим. Його провели для досягнення колективної безпеки. Ймовірно, така співпраця продовжиться й надалі.
- У Пентагоні ж наголосили, що проведені польоти продемонстрували можливості щодо стримування Росії.