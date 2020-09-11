В Росії гостро відреагували на навчання військових літаків США разом з українськими льотчиками поблизу окупованого Криму. У Москві вважають, що бомбардувальники США літали над Україною для відпрацювання ракетних ударів.

Як відреагували в Росії

Москва заявила, що така розвідувальна операція є безпрецендентною. Про це на брифінгу сказав головнокомандувач російськими Повітряно-космічними Сергій Суровікін, інформує ТАСС.

До теми Щоб стримати Росію: біля Криму літали 2 бомбардувальники США – відео

За словами Суровікіна, літаки наближались до кордону з Росією, аби відпрацьовувати удари крилатими ракетами по об'єктах Південного військового округу.

Відпрацювання питань бойового застосування літаків стратегічної авіації в безпосередній близькості від державного кордону РФ носить ворожий і провокаційний характер,

– заявив Суровікін.

Він також зазначив, що російська сторона нібито знала про навчання літаків США ще 21 серпня.

Що відомо про політ бомбардувальників США над Україною