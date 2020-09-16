У Чорне море через Босфор 15 вересня увійшов ракетний есмінець військово-морських сил США "Рузвельт" (USS Roosevelt). Тут він буде брати участь у "регулярних морських операціях".

Про це в офіційному твіттері повідомив 6-й оперативний флот ВМС США. Очевидці також публікують у соцмережах світлини, які засвідчили подорож есмінця "Рузвельт" через Босфор у Стамбулі до Чорного моря.

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Американський ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80) в акваторії Чорного моря буде брати участь у "регулярних морських операціях" – так пояснили у пресслужбі флоту США.

А ще там додали, що американські ВМС загалом та 6-й флот зокрема "регулярно діють у Чорному морі для підтримки союзників і партнерів у регіоні".

Що відомо про есмінець USS Roosevelt? Це військове судно, оснащене крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis.



На постійній основі прикріплений до бази у Європі (в Іспанії), як і USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross.



Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі й Румунії ці судна є складовими програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Важливо: Конвенція Монтре передбачає, що перебувати у Чорному морі кораблі не чорноморських країн можуть лише 21 добу.

BREAKING: #USSRoosevelt #DDG80 begins its northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea to begin routine maritime operations. #US6thFleet routinely operates in the Black Sea in support of our allies & partners in the region. pic.twitter.com/FY5KNEvg1d — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) September 15, 2020

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В Черное море вошел ракетный эсминец США USS Roosevelt - кремль замер️

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Об этом сообщает 6-й оперативный флот ВМС США

U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet pic.twitter.com/5gzNePPFd5 — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) September 15, 2020

Зауважимо, у Балтійському морі також зараз перебуває (з 13 вересня) американський ракетний есмінець – USS Ross (DDG-71). Росія вже поспішила заявити, що стежить за діями корабля.