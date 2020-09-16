"Кремль завмер": ракетний есмінець США "Рузвельт" зайшов у Чорне море – фото
У Чорне море через Босфор 15 вересня увійшов ракетний есмінець військово-морських сил США "Рузвельт" (USS Roosevelt). Тут він буде брати участь у "регулярних морських операціях".
Про це в офіційному твіттері повідомив 6-й оперативний флот ВМС США. Очевидці також публікують у соцмережах світлини, які засвідчили подорож есмінця "Рузвельт" через Босфор у Стамбулі до Чорного моря.
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Американський ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80) в акваторії Чорного моря буде брати участь у "регулярних морських операціях" – так пояснили у пресслужбі флоту США.
А ще там додали, що американські ВМС загалом та 6-й флот зокрема "регулярно діють у Чорному морі для підтримки союзників і партнерів у регіоні".
Що відомо про есмінець USS Roosevelt?Це військове судно, оснащене крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis.
На постійній основі прикріплений до бази у Європі (в Іспанії), як і USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross.
Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі й Румунії ці судна є складовими програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
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Зауважимо, у Балтійському морі також зараз перебуває (з 13 вересня) американський ракетний есмінець – USS Ross (DDG-71). Росія вже поспішила заявити, що стежить за діями корабля.