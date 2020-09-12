Ми повністю готові: Зеленський відреагував на військові навчання Росії біля кордону
Президент України Володимир Зеленський відреагував на плани Росії щодо проведення військових навчань "Кавказ-2020". Росіяни мають намір провести військові навчання просто біля українського кордону й навіть в окупованому Криму.
Українська влада детально вивчить питання російських військових навчань, заявив Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів під час робочої поїздки в Одесу. Про це пише 24 канал.
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Президент України заявив, що це питання вже детально обговорили з головнокомандувачем Збройних сил, представниками Генерального штабу ЗСУ й Міністерства оборони.
Також ми залучали до цього нашу розвідку. Ми готові до цього питання. Ми нічого не боїмося, ми повністю готові,
– заявив Зеленський.
Коротко про навчання "Кавказ-2020":
- Це одні з найбільших навчань за участі російських Збройних сил. Також у них беруть участь військові союзники Росії. Втім цього року від участі відмовилися Індія і Сербія.
- Навчання мають пройти упродовж 21 – 26 вересня цього року в Астраханській області Росії і тимчасово окупованому Криму. Окупанти також планують залучити до навчань чорноморський флот, що тимчасово дислокується на окупованій українській території.