Президент України Володимир Зеленський відреагував на плани Росії щодо проведення військових навчань "Кавказ-2020". Росіяни мають намір провести військові навчання просто біля українського кордону й навіть в окупованому Криму.

Українська влада детально вивчить питання російських військових навчань, заявив Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів під час робочої поїздки в Одесу. Про це пише 24 канал.

До слова СБУ тренувалася відбивати диверсійні атаки на кордоні з Кримом: фото

Президент України заявив, що це питання вже детально обговорили з головнокомандувачем Збройних сил, представниками Генерального штабу ЗСУ й Міністерства оборони.

Також ми залучали до цього нашу розвідку. Ми готові до цього питання. Ми нічого не боїмося, ми повністю готові,

– заявив Зеленський.

Коротко про навчання "Кавказ-2020":