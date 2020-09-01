СБУ тренувалася відбивати диверсійні атаки на кордоні з Кримом: фото
У шести районах Херсонської області провели антитерористичне тренування. Під час нього силовики вчилися відбивати умовні атаки диверсантів на важливі об'єкти інфраструктури.
У місцях, де проходило тренування, розташовані терористично вразливі і стратегічно важливі об'єкти, зокрема Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз і споруди Північно-Кримського каналу, повідомляє пресслужба СБУ.
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За сценарієм тренувань умовні диверсанти намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об'єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень й обладнання,
– розповіли в СБУ.
У результаті тренування вдалося перевірити
- рівень захищеності об'єктів;
- готовність їхніх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих правоохоронних органів, спецслужб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та терористичні атаки.
У тренуваннях взяли участь
- співробітники СБУ у Криму;
- представники Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- військовослужбовці Національної гвардії й Держприкордонслужби;
- підрозділи Збройних сил України;
- представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
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СБУ тренувалася відбивати диверсійні атаки на кордоні з Кримом / Фото СБУ
Тренування пройшли на території Херсонщини / Фото СБУ
У навчаннях взяли участь представники правоохоронних органів, ЗСУ, влади / Фото СБУ