У шести районах Херсонської області провели антитерористичне тренування. Під час нього силовики вчилися відбивати умовні атаки диверсантів на важливі об'єкти інфраструктури.

У місцях, де проходило тренування, розташовані терористично вразливі і стратегічно важливі об'єкти, зокрема Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз і споруди Північно-Кримського каналу, повідомляє пресслужба СБУ. Читайте також Небезпечно й непрофесійно, – США розкритикували РФ за маневри над Чорним морем За сценарієм тренувань умовні диверсанти намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об'єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень й обладнання,

– розповіли в СБУ. У результаті тренування вдалося перевірити рівень захищеності об'єктів;

готовність їхніх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих правоохоронних органів, спецслужб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та терористичні атаки. У тренуваннях взяли участь співробітники СБУ у Криму;

представники Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій;

військовослужбовці Національної гвардії й Держприкордонслужби;

підрозділи Збройних сил України;

представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Раніше СБУ провела антитерористичні навчання в Чорному морі: потужні фото, відео

СБУ тренувалася відбивати диверсійні атаки на кордоні з Кримом / Фото СБУ

Тренування пройшли на території Херсонщини / Фото СБУ

У навчаннях взяли участь представники правоохоронних органів, ЗСУ, влади / Фото СБУ