Сполучені Штати розкритикували Росію за маневри винищувача Су-27 над Чорним морем. У Військово-повітряних силах США такі дії РФ назвали непрофесійними, небезпечними й непотрібними.

Командування вважає небезпечними дії пілотів двох винищувачів при перехопленні американського стратегічного бомбардувальника Boeing B-52. Про це заявив генерал Військово-повітряних сил США Джеффрі Харрігян, пише DVIDS.

Читайте також Американські військові заявили про появу підводного човна РФ біля берегів Аляски

За його словами, російські літаки неодноразово перетинали курс американського на відстані 30 метрів від нього. А це обмежує B-52 можливості для маневру.

Такі дії збільшують вірогідність зіткнень в повітрі, є непотрібними й несумісні з хорошою льотною майстерністю і міжнародними правилами польотів,

– зазначив генерал.

Він також додав, що вранці 28 серпня B-52 виконував плановий політ над міжнародними водами. Російські винищувачі перебували в міжнародному повітряному просторі. Але при цьому поставили під загрозу безпеку польотів повітряних суден.

У США очікують, що РФ надалі діятиме у межах міжнародних стандартів, аби забезпечити безпеку та запобігти нещасним випадкам.

Зверніть увагу! Наприкінці липня Чорноморський флот Росії провів військові навчання у Чорному морі. У них взяли участь понад 20 кораблів. До маневрів також залучили літаки та гвинтокрили морської авіації.