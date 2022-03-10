Це деморалізує окупантів

Російські військові в Україні ізольовані від інформації. Та попри це до них доходять дані про ганебний для Росії стан речей.

До теми Російські контррозвідники, які знають реальний стан справ, масово пишуть рапорти на звільнення

Серед окупантів ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення.

Росія не може платити своїм військовим через санкції Заходу. У Генштабі ЗСУ заявили, що це "деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів".

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