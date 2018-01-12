Російські олігархи просять США не включати їх в новий список санкцій

Російська еліта веде переговори з представниками американського Міністерства фінансів і Держдепартаменту США, щоб олігархів, наближених до глави Кремля, не включали у "чорний список".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова екс-співробітника зовнішньополітичного відомства США Дена Фріда.

За його словами, чимало російських олігархів надіслали для переговорів до Вашингтона таємних представників – щоб уникнути звинувачень в лобізмі.

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Внесення олігархів до списку лише допускає введення санкцій у майбутньому. За словами експертів, частина бізнесменів з РФ вже почала продавати свої активи за кордоном, щоб уникнути загрози введення санкцій.

Список осіб, на яких буде накладено санкції, буде оприлюднено до 29 січня. "Чорний список" російської еліти – це покарання для Москви за втручання у президентські вибори в США в 2016 році.