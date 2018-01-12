Довірені особи Путіна: опубліковані імена

У п’ятницю, 12 січня, Центральна виборча комісія Росії затвердила першу частину списку довірених осіб Володимира Путіна на президентських виборах. До списку увійшли 259 осіб.

Про це повідомляє РБК.

Так, до списку довірених осіб Путіна на виборах президента Росії-2018 потрапили: лікар Лео Бокерія, співачки Поліна Гагаріна і Діана Гурцкая, актор Михайло Боярський, музиканти Ігор Бутман, Ігор Крутой, співак Денис Майданов, директор Ермітажу Михайло Піотровський, співак Лев Лещенко, гуморист Володимир Винокур, телеведучі Леонід Якубович та Олександр Масляков (старший), гендиректор телеканал "Спас" Борис Корчевников, гендиректор СТС В'ячеслав Муругов, адвокат Анатолій Кучерена, голова Bosco di Ciliegi Михайло Куснирович і ректор Академії російського балету Микола Цискарідзе.

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Зазначимо, що Боярський, Бутман і багато інших осіб, що ввійшли до цього списку, були довіреними особами російського президента і на минулих виборах у 2012 році.

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