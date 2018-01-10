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Скільки грошей надійшло у виборчий фонду Путіна: велика сума

07:15, сьогодні 354 Читать новость на русском

Звернення Володимира Путіна в новорічну ніч стало найбільш рейтинговим шоу російського телебачення. Перед зомбоящиком слухав улюбленого президента майже кожен шостий росіянин. Чого-чого, а сюрпризів у 2018 від вірного електорату Володимиру Путіну очікувати не варто, як і фінансових проблем.

400 мільйонів рублів або 196 мільйонів гривень – така сума надійшла до передвиборного фонду Путіна.

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Дмитро Пєсков лаконічно пояснив, хто спонсор президента.

Не маю права відповідати на ці питання згідно з законом. Прошу звертатися до штабу Путіна,
– зазначив Пєсков.

Вдвічі менше грошей надійшло на рахунки лідера ЛДПР Володимира Жиріновського.

Прихильники кандидата "проти всіх" Ксенії Собчак змогли зібрати майже 19, 5 мільйонів рублів.



Загалом російська Центральна виборча комісія зареєструвала 64 кандидати на головне крісло Росії. Вибори президента відбудуться 18 березня.

За останніми соцопитуваннями, за Путіна готові проголосувати дві третіх росіян.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

Теги: Новини Росії Володимир Путін гроші Вибори в Росії 2018 Володимир Жиріновський Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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