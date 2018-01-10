Скільки грошей надійшло у виборчий фонду Путіна: велика сума
Звернення Володимира Путіна в новорічну ніч стало найбільш рейтинговим шоу російського телебачення. Перед зомбоящиком слухав улюбленого президента майже кожен шостий росіянин. Чого-чого, а сюрпризів у 2018 від вірного електорату Володимиру Путіну очікувати не варто, як і фінансових проблем.
400 мільйонів рублів або 196 мільйонів гривень – така сума надійшла до передвиборного фонду Путіна.
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Дмитро Пєсков лаконічно пояснив, хто спонсор президента.
Не маю права відповідати на ці питання згідно з законом. Прошу звертатися до штабу Путіна,
– зазначив Пєсков.
Вдвічі менше грошей надійшло на рахунки лідера ЛДПР Володимира Жиріновського.
Прихильники кандидата "проти всіх" Ксенії Собчак змогли зібрати майже 19, 5 мільйонів рублів.
Загалом російська Центральна виборча комісія зареєструвала 64 кандидати на головне крісло Росії. Вибори президента відбудуться 18 березня.
За останніми соцопитуваннями, за Путіна готові проголосувати дві третіх росіян.
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