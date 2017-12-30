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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки коштує один робочий день Олексія Навального: вражаючі цифри

17:17, сьогодні 765 Читать новость на русском

Після того, як російський ЦВК відмовив Олексію Навального у реєстрації в якості кандидата на президентські вибори, голова ФБК звернувся до Верховного суду зі скаргою. Головна ж суддя Олена Памфілова звинувачувала політика у "зароблянні грошей тим, що Навальний збирав гроші незаконним шляхом". То скільки коштує один день опозиціонера?

335 доларів або 18 811 рублів – стільки в середньому становив щоденний дохід Олексія Навального за останні шість років (з 2011 по 2016 роки).

Основний прибуток надії російської опозиції – це підприємницька та адвокатська діяльність.

Також у власності голови ФБК третина квартири в Москві, площею у 78 квадратних метрів, та два автомобілі – Hyundai Elantra 2004-го року випуску і "Лада-Самара" (ВАЗ 21083) 97-го року.

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За словами самого Навального, він пересувається на Land Rover Freelander 2 2012 року, яким користується на правах оренди, та Ford Explorer теж 2012 року випуску.

Дружина Навального Юлія за три роки (з 2013 по 2016 роки) заробила близько 257 тисяч рублів, а на банківських рахунках лежать майже три мільйони рублів.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

Теги: Новини Росії Новини політики Олексій Навальний гроші
Джерело: 24 Канал
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