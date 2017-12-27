Скільки росіян хотіли б повернути Радянський Союз: несподівані дані

Поки ЦВК в нерівному бою зійшовся з Олексієм Навальним, а західний світ відзначав Різдво, росіяни згадували славне минуле імперії, "где так вольно дышит человек". Рівно 26 років тому з кремлівського флагштока спустили червоний прапор із серпом та молотом. І від цього святкового моменту у росіян досі розривається душа і пробиває на сльозу.

58 % – стільки росіян досі шкодують про розпад Радянського Союзу. Упродовж року цей показник зріс на 2 %. Читайте також: Скільки росіян недолюблюють українців: результати опитування Один з основних недоліків, який приніс розпад радянської імперії – зруйнована єдина економічна система. Так вважають 54 % росіян. Майже кожен третій заявив, що люди втратили відчуття приналежності до "великої держави". 34 % стверджують, що після незалежності 15 республік зросла взаємна недовіра. Росіяни сумують за Радянським Союзом Водночас більш, ніж половина опитаних росіян впевнені, що розпаду СРСР можна було б уникнути. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

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