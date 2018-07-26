Російські ЗМІ повідомляють про госпіталізацію Кобзона

Російського депутата Держдуми та співака Йосипа Кобзона госпіталізували у важкому стані, – російські ЗМІ.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "Интерфакс".

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Дійсно, Йосипа Давидовича госпіталізовано, але мова не йде про важкий стан, принаймні за повідомленнями деяких видань,

– повідомляє джерело інформаційного агентства у Держдумі.

Водночас, видання "РБК", з посиланням на інші джерела зауважило, що Кобзона таки госпіталізували у вкрай важкому стані. Деякі джерела повідомили, що Кобзон проходить хіміотерапію.

Нагадаємо, раніше російського та радянського співака Йосипа Кобзона, який підтримує агресивну політику президента країни Володимира Путіна, вже було госпіталізовано до однієї із клінік Москви.