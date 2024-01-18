Про це ідеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, за останні кілька місяців у суді до реальних термінів було засуджено кількох росіян, які нібито зловживали службовим становищем і були помічені в корупції.
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Реальні тюремні терміни для офіцерів
Другий Західний окружний військовий суд Москви 16 січня засудив ексначальника морського відомства Росгвардії, полковника Сергія Волкова до 6 років позбавлення волі.
Той нібито постачав неякісні радіолокаційні системи для охорони Керченського мосту в окупованому Криму, які мали захистити об'єкти від атак українських безпілотників.
Суд визнав Волкова винним у "зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" за участь в корупційній схемі на суму 400 мільйонів рублів (4,5 мільйона доларів). Саме таку суму нібито заплатив полковник за дві радіолокаційні системи І оскільки, ті не змогли належним чином захистити об'єкти від атак українських дронів, винний він.
Інші випадки "дисциплінування"
У ISW також повідомили, що 6 грудня 2023 року другий Західний окружний військовий суд оголосив вирок двом російським офіцерам ППО за недбалість у недопущенні удару ЗСУ по території Росії.
А ще раніше кремлівська влада затримала командувача 1-ю армією ППО спеціального призначення за звинуваченнями в корупції та хабарництві. Імовірно через те, що він не запобіг ударам безпілотників по "Москва-Сіті", які стались в липні та серпні 2023 року.
"Причому не має значення, чи ці офіцери порушили російські правила несення бойового чергування, чи невиконання ними службових обов'язків побічно пов'язують із корупційними схемами", – йдеться у звіті.