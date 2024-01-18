Об этом идет речь в актуальном отчете Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, за последние несколько месяцев в суде к реальным срокам были приговорены несколько россиян, якобы злоупотреблявших служебным положением и замеченных в коррупции.
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Реальные тюремные сроки для офицеров
Второй Западный окружной военный суд Москвы 16 января приговорил эксначальника морского ведомства Росгвардии, полковника Сергея Волкова к 6 годам лишения свободы.
Тот якобы снабжал некачественными радиолокационными системами для охраны Керченского моста в оккупированном Крыму, которые должны были защитить объекты от атак украинских беспилотников.
Суд признал Волкова виновным в "злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия" за участие в коррупционной схеме на сумму 400 миллионов рублей (4,5 миллиона долларов). Именно такую сумму якобы заплатил полковник за две радиолокационные системы. И поскольку те не смогли должным образом защитить объекты от атак украинских дронов, виноват он.
Другие случаи "дисциплинирования"
В ISW также сообщили, что 6 декабря 2023 г. второй Западный окружной военный суд объявил приговор двум российским офицерам ПВО за халатность в недопущении удара ВСУ по территории России.
А еще раньше кремлевские власти задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения по обвинениям в коррупции и взяточничестве. Вероятно из-за того, что он не предотвратил удары беспилотников по "Москва-Сити", которые произошли в июле и августе 2023 года.
"Причем не имеет значения, нарушили ли эти офицеры российские правила несения боевого дежурства, или невыполнение ими служебных обязанностей косвенно связывают с коррупционными схемами", – говорится в отчете.