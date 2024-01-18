Об этом идет речь в актуальном отчете Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, за последние несколько месяцев в суде к реальным срокам были приговорены несколько россиян, якобы злоупотреблявших служебным положением и замеченных в коррупции.

Смотрите также Почему Украина еще не объявила войну: первый генпрокурор Украины указал на важный момент

Реальные тюремные сроки для офицеров

Второй Западный окружной военный суд Москвы 16 января приговорил эксначальника морского ведомства Росгвардии, полковника Сергея Волкова к 6 годам лишения свободы.

Тот якобы снабжал некачественными радиолокационными системами для охраны Керченского моста в оккупированном Крыму, которые должны были защитить объекты от атак украинских беспилотников.

Суд признал Волкова виновным в "злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия" за участие в коррупционной схеме на сумму 400 миллионов рублей (4,5 миллиона долларов). Именно такую сумму якобы заплатил полковник за две радиолокационные системы. И поскольку те не смогли должным образом защитить объекты от атак украинских дронов, виноват он.

Другие случаи "дисциплинирования"

В ISW также сообщили, что 6 декабря 2023 г. второй Западный окружной военный суд объявил приговор двум российским офицерам ПВО за халатность в недопущении удара ВСУ по территории России.

А еще раньше кремлевские власти задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения по обвинениям в коррупции и взяточничестве. Вероятно из-за того, что он не предотвратил удары беспилотников по "Москва-Сити", которые произошли в июле и августе 2023 года.

Заметьте. Таким образом, российское военное командование, вероятно, хочет создать прецедент для российской армии относительно возможного наказания за неспособность отвлечь удары ВСУ по важным целям. считают аналитики.

"Причем не имеет значения, нарушили ли эти офицеры российские правила несения боевого дежурства, или невыполнение ими служебных обязанностей косвенно связывают с коррупционными схемами", – говорится в отчете.