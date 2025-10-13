У Росії підтвердили спливання підводного човна біля узбережжя Франції. Водночас заперечили, що це сталося через технічну несправність.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Як росіяни пояснили спливання субмарини у водах НАТО?

У Чорноморському флоті Росії визнали, що підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив біля французького узбережжя. Водночас там відкинули припущення, що це сталось через технічні проблеми.

Нагадаємо, раніше військові казали, що судно могло мати пошкодження через витік дизельного пального.

Як передає пропагандистське ЗМІ, екіпаж здійснює плановий міжфлотський перехід. Це відбувається після завершення завдань у складі постійного оперативного з'єднання Військово-морських сил Росії у Середземному морі.

Які саме завдання виконували військові, не уточнили. Проте наголосили, що згідно з міжнародними правилами судноплавства, проходження підводних човнів через протокові зони Ла-Маншу відбувається лише у надводному положенні.

Що передувало і яка реакція НАТО?