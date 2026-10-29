Крики людей і вибухи: у мережі показали перші хвилини після удару по центру Чернігова

Росія вдарила по Чернігову / Скриншот з відео
Росія з самого ранку 29 жовтня тероризувала українські міста. Під атаку ворога потрапив Чернігів.
Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Що відомо про обстріл Чернігова?
У четвер, 29 жовтня, країна-агресорка здійснила черговий воєнний злочин у Чернігові. Суспільне опублікували перші кадри з місця вибуху російського БпЛА.
На кадрах відео видно розбите скло та палаючі автівки.
Перші хвилини після удару по Чернігову: дивіться відео (увага, кадри можуть шокувати, 18+)
Наслідки російського терору: дивіться відео (увага, кадри можуть шокувати, 18+)
Зазначимо, що внаслідок обстрілу у місті спалахнули магазини та автомобілі. Щонайменше дві людини загинули. Це дівчини 15 років.
Станом на 13:34 відомо про 22 поранених, серед них – троє неповнолітніх, зокрема діти віком 10 та 16 років. До лікарень міста доставили 11 постраждалих, ще чотирьом надали медичну допомогу на місці.
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