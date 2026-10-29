Крики людей і вибухи: у мережі показали перші хвилини після удару по центру Чернігова

Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про обстріл Чернігова?

У четвер, 29 жовтня, країна-агресорка здійснила черговий воєнний злочин у Чернігові. Суспільне опублікували перші кадри з місця вибуху російського БпЛА.

На кадрах відео видно розбите скло та палаючі автівки.

Перші хвилини після удару по Чернігову: дивіться відео (увага, кадри можуть шокувати, 18+)



Наслідки російського терору: дивіться відео (увага, кадри можуть шокувати, 18+)

Зазначимо, що внаслідок обстрілу у місті спалахнули магазини та автомобілі. Щонайменше дві людини загинули. Це дівчини 15 років.

Станом на 13:34 відомо про 22 поранених, серед них – троє неповнолітніх, зокрема діти віком 10 та 16 років. До лікарень міста доставили 11 постраждалих, ще чотирьом надали медичну допомогу на місці.