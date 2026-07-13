Провокація в Атлантиці: навіщо російський Ту-142 скинув буї біля британського авіаносця

6 липня міноборони Великої Британії повідомило про надзвичайний інцидент поблизу Ісландії. Російський протичовновий літак Ту-142 вчинив відверту провокацію в Атлантичному океані, загрожуючи безпеці кораблів Королівських ВМС.

Як зазначає Defense Express, російський борт демонстративно перетнув курс руху британської авіаносної ударної групи та скинув 10 гідроакустичних буїв навколо флагманського авіаносця HMS Prince of Wales.

Навіщо російський літак скидав буї біля авіаносця?

Під час виконання небезпечного маневру екіпаж Ту-142 повністю ігнорував будь-які запити британських моряків, відмовився виходити на зв'язок та суворо дотримувався режиму радіомовчання.

Для перехоплення російського порушника британське командування було змушене терміново підняти в повітря два палубні винищувачі п'ятого покоління F-35B. Попри це, Ту-142 зміг підійти майже впритул до авіаносця та скинути буї.

Зверніть увагу! Стандартне спорядження протичовнового літака Ту-142 зазвичай включає 66 гідроакустичних буїв типу РГБ-75, 44 буї типу РГБ-15, 10 буїв типу РГБ-25, 15 буїв типу РГБ і три протичовнові торпеди у внутрішніх бомбових відсіках.

Західні військові аналітики припускають, що російський літак скидав буї для того, щоб виявити британський багатоцільовий атомний підводний човен класу Astute, який зазвичай супроводжує та захищає авіаносну групу.

Однак такий пошук із самого початку був безглуздим, адже всі 5 підводних човнів класу Astute, які перебувають на озброєнні британського флоту, зараз стоять на ремонті й не можуть виконувати бойові завдання.

Ту-142 підлітає до авіаносця / Фото міноборони Британії

Також викликає питання і поведінка британців: чому вони одразу не підняли свої винищувачі F-35B, щоб не дозволити російському Ту-142 наблизитися до авіаносця.

Ймовірно, у Великій Британії вирішили не загострювати ситуацію. Росія часто проводить подібні провокації біля сил НАТО, але зазвичай вони не переходять межу, яка потребує жорсткої відповіді.

Водночас британські військові могли вважати, що зараз Росія має обмежені можливості для удару по авіаносній групі у разі великого конфлікту.

Зокрема, невідомо, скільки ракет Х-22 і Х-32 залишилося у Росії, а інших літаків, здатних застосовувати таку зброю, у російських військах практично немає.

Крім того, Росія зараз має лише 12 протичовнових літаків Ту-142М. Ще 10 літаків Ту-142МР використовуються для зв'язку з атомними підводними човнами, а не для бойових завдань.

Тож інцидент, під час якого російський Ту-142М скидав гідроакустичні буї біля британського авіаносця HMS Prince of Wales, є гучною провокацією, однак її справжня мета залишається незрозумілою.

Раніше ми повідомляли, що російські літаки МіГ-31, носії "Кинджалів" поступово зникають, адже їх більше не виробляють. Серійне виробництво МіГ-31 припинили ще у 1993 році. Із близько 500 побудованих літаків у строю, залишилося лише 80 – 120.