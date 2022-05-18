Мовиться про російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві беззбройного цивільного на Сумщині.

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Під час Шишимарін повністю визнав провину у вбивстві мирного жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова. Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Шишимарін підтвердив, що визнає свою вину повністю. Він також підтвердив, що готовий надати свідчення у справі.

Деталі злочину російського військового

За даними слідства, 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця селища міського типу Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ.

Втікаючи він і ще 4 його співслужбовців обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині росіяни заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам.

Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Яке покарання світить окупанту

Вадима Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Покарання за це – від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. Ще під час досудового розслідування Шишимарін визнавав свою провину у вчиненні злочину.

Що відомо про росіянина

Вадим Шишімарін – 21-річний сержант російської армії та командир відділення у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Народився і виріс він у місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Сибіру.

Видання "Настоящее время" проаналізувало кредитну історію Шишимаріна в Росії і з'ясувало, що 2020 року він працював у "Макдональдзі".

За даними журналістів, росіянин мав борги, які у шість разів перевищують його зарплату на колишній роботі. Ймовірно, саме вони стали причиною того, що він вирушив на війну в Україну, роблять висновок журналісти.

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