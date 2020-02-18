Російський хокеїст Овечкін грубо зіграв проти суперника, викинувши його за борт: відео

У матчі НХЛ між "Лас-Вегасом" та "Вашингтоном" відбувся доволі грубий епізод – нападник гостей росіянин Олександр Овечкін брутально зіграв проти суперника.

В одному з епізодів Овечкін, який не встиг за шайбою, зробив силовий прийом на Нейті Шмідті. Росіянин просто виштовхнув суперника на лаву запасних. При цьому все це відбулося поруч з арбітром. Але за це Овечкін не отримав штрафу.

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Дивіться відео, як Овечкін викинув суперника за борт

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

Варто відзначити, що Шмідт свого часу виступав з Овечкіним разом у "Вашингтоні".

Овечкін же не може забити у чотирьох матчах поспіль. Хокеїст зупинився на відмітці у 699 шайб в НХЛ, і ніяк не може переступити цю межу. При цьому що його команда програла чотири з п'яти останніх матчів.