Російський хокеїст Овечкін грубо зіграв проти суперника, викинувши його за борт: відео
У матчі НХЛ між "Лас-Вегасом" та "Вашингтоном" відбувся доволі грубий епізод – нападник гостей росіянин Олександр Овечкін брутально зіграв проти суперника.
В одному з епізодів Овечкін, який не встиг за шайбою, зробив силовий прийом на Нейті Шмідті. Росіянин просто виштовхнув суперника на лаву запасних. При цьому все це відбулося поруч з арбітром. Але за це Овечкін не отримав штрафу.
Оце так: Хокеїст брутально лезом ковзана вдарив суперника в груди: відео моторошного епізоду
Дивіться відео, як Овечкін викинув суперника за борт
Варто відзначити, що Шмідт свого часу виступав з Овечкіним разом у "Вашингтоні".
Овечкін же не може забити у чотирьох матчах поспіль. Хокеїст зупинився на відмітці у 699 шайб в НХЛ, і ніяк не може переступити цю межу. При цьому що його команда програла чотири з п'яти останніх матчів.