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      Російський хокеїст Овечкін грубо зіграв проти суперника, викинувши його за борт: відео

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      Овечкін викинув суперника за борт / Getty Images

      У матчі НХЛ між "Лас-Вегасом" та "Вашингтоном" відбувся доволі грубий епізод – нападник гостей росіянин Олександр Овечкін брутально зіграв проти суперника.

      В одному з епізодів Овечкін, який не встиг за шайбою, зробив силовий прийом на Нейті Шмідті. Росіянин просто виштовхнув суперника на лаву запасних. При цьому все це відбулося поруч з арбітром. Але за це Овечкін не отримав штрафу.

      Оце так: Хокеїст брутально лезом ковзана вдарив суперника в груди: відео моторошного епізоду

      Дивіться відео, як Овечкін викинув суперника за борт

      Варто відзначити, що Шмідт свого часу виступав з Овечкіним разом у "Вашингтоні".

      Овечкін же не може забити у чотирьох матчах поспіль. Хокеїст зупинився на відмітці у 699 шайб в НХЛ, і ніяк не може переступити цю межу. При цьому що його команда програла чотири з п'яти останніх матчів.

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      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Спорт Хокей
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