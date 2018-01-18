Російський політолог назвав умови задля усунення Путіна з посади

Зміщення першої особи Росії – на сьогодні Володимира Путіна – в результаті перевороту можливе тільки у випадку, якщо частина російських еліт і частини силовиків консолідують зусилля і будуть готові реалізувати такий сценарій.

Таку думку у коментарі виданню "Обозреватель" висловив російський військово-політичний експерт, що живе у Празі, Юрій Федоров.

На запитання, чи можуть російські еліти, які постраждали від санкцій США, піти на радикальний крок, щоб уже сьогодні змінити першу особу держави, експерт відповів: "Тут я можу тільки фантазувати, тому що, якщо у когось із людей, що належать до цих еліт, такі думки і виникають, то вони, звичайно, публічно ні з ким ними не діляться, хіба тільки з найбільш довіреними людьми".

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Вживаються якісь заходи, щоб нейтралізувати можливі дії такого роду "верхівкової опозиції". Люди, які потенційно можуть брати участь, перебувають під наглядом всіх і всіляких спецслужб,

– зазначив Федоров.

Водночас експерт наголосив на важливості того питання, "якою мірою спецслужби готові йти до кінця разом з Путіним".

"Перед ними теж стоїть дилема. Вони думають: "Добре, сьогодні ми підтримуємо Путіна, але що буде з нами, після того, як і якщо Путін буде зміщений або благополучно помре?" Адже тоді їм доведеться мати справу з новим керівництвом, і ще невідомо, як це керівництво подивиться на тих людей, які співпрацювали з колишнім режимом", – пояснив Федоров.

Він також нагадав про долю працівників спецслужб у СРСР після смерті Йосипа Сталіна, коли "багато людей частково були арештовані і розстріляні, багатьох просто вигнали з роботи, вони були виключені з партії".

"Уявіть собі генерала ФСБ, який думає: що мені зараз вигідніше – йти до кінця з Путіним або підтримати тих, хто в опозиції з тим, щоб зберегти своє місце або навіть отримати якесь просування по службі. Це питання принципове, тому що самі олігархи або вищі чиновники просто так скинути Путіна не можуть. У них для цього немає ніяких легальних або нелегальних можливостей", – зазначив Федоров.

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Експерт також констатував, що у сучасній Росії не існує механізму відсторонення від влади першої особи, який був у Радянському Союзі.