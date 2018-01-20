Російський танкер, який віз зріджений газ для США, розвернувся посеред океану

Танкер Gaselys французької компанії Engie з вантажем зрідженого природного газу з Росії, що йшов в американський Бостон, розвернувся посеред Атлантичного океану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані агентства свідчать, що танкер з зрідженим газом розвернувся на 180 градусів і попрямував в іспанський порт Альхесірас. Як повідомлялося минулого тижня, на східному узбережжі США різко підскочили ціни на газ через сніговий шторм.

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У зв'язку з цим було вирішено доставити з Великобританії вантаж СПГ, який був доставлений туди з проекту "Ямал СПГ НОВАТЄКа". За доставку взялася компанія Engie.