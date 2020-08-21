Російською підтримкою лише лякають, – білоруська журналістка про заяви Лукашенка
Лукашенко вже неодноразово розмовляв з главою РФ Володимиром Путіном. Останній обіцяв, що у разі погіршення ситуації у Білорусі Росія точно прийде на допомогу. Однак білоруси вважають, що такими заявами наразі лише лякають протестувальників.
Зокрема, таку думку в ефірі 24 каналу висловила і білоруська журналістка Вольга Биковська. Вона заявила, що Лукашенко може маніпулювати підтримкою Росії.
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"У мене склалось враження, що російську підтримку наразі використовують як якесь лякало для білоруської опозиції. Нібито, "якщо ви продовжуватимете акції протесту – ми будемо змушені залучити підтримку Росії", – зауважила Биковська.
Я надіюсь, що російська воєнна підтримка, або підтримка російських силовиків – наразі не дуже реальна,
– запевнила журналістка.
Вона також додала, що Лукашенко зараз розраховує на більш масові репресії від білоруських силовиків.
Протест стихає, – білоруська журналістка
Вольга Биковська також розповіла, протести у Білорусі потрохи стихають. Наразі протестувальники ще виходять на мітинги саме через репресії з боку влади. "Мені здається, трохи меншим став протест. Однак річ у тім, що якби влада заспокоїлась і нічого не робила – протести б спали зовсім. Однак вони досі проводять репресії, звільнення, заважають проводити акції, затримують – це викликає повторний спалах акцій", – сказала журналістка.
Вона додала, що продовження репресій – це буде новий привід для того, щоб люди виходили на вулиці і висловлювали свою точку зору.
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Протести у Білорусі: головне
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 12 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 20 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.