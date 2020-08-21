Лукашенко вже неодноразово розмовляв з главою РФ Володимиром Путіном. Останній обіцяв, що у разі погіршення ситуації у Білорусі Росія точно прийде на допомогу. Однак білоруси вважають, що такими заявами наразі лише лякають протестувальників.

Зокрема, таку думку в ефірі 24 каналу висловила і білоруська журналістка Вольга Биковська. Вона заявила, що Лукашенко може маніпулювати підтримкою Росії.

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"У мене склалось враження, що російську підтримку наразі використовують як якесь лякало для білоруської опозиції. Нібито, "якщо ви продовжуватимете акції протесту – ми будемо змушені залучити підтримку Росії", – зауважила Биковська.

Я надіюсь, що російська воєнна підтримка, або підтримка російських силовиків – наразі не дуже реальна,

– запевнила журналістка.

Вона також додала, що Лукашенко зараз розраховує на більш масові репресії від білоруських силовиків.

Довідка. За останні дні Лукашенко вже 4 рази дзвонив Путіну. Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ. Глави держав обговорювали ситуацію з протестами у Білорусі. Як виявилось, Путін пообіцяв білоруському президенту підтримку.

Протест стихає, – білоруська журналістка

Вольга Биковська також розповіла, протести у Білорусі потрохи стихають. Наразі протестувальники ще виходять на мітинги саме через репресії з боку влади. "Мені здається, трохи меншим став протест. Однак річ у тім, що якби влада заспокоїлась і нічого не робила – протести б спали зовсім. Однак вони досі проводять репресії, звільнення, заважають проводити акції, затримують – це викликає повторний спалах акцій", – сказала журналістка.

Вона додала, що продовження репресій – це буде новий привід для того, щоб люди виходили на вулиці і висловлювали свою точку зору.

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