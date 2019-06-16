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      Росію посеред літа засипало снігом: шокуючі фото та відео

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      Сніг посеред літа у Росії
      Сніг посеред літа у Росії / Фото з соціальних мереж

      У Тазовскому районі Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації неочікувано випав сніг.

      Аномальне явище жителі регіону зафіксували 12 червня. Фото та відео негоди опублікували у соціальних мережах.

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      За інформацією місцевого видання "Знак", у регіоні напередодні оголошували штормове попередження. Навали снігу призвели до великої кількості ДТП на дорогах. 

      росія сніг червень
      Росію неочікувано замело снігом

      Для очищення вулиць залучили спецтехніку.

      росія сніг
      Спецтехніка відгортає сніг

      За словами місцевих жителів, останній раз таке явище спостерігали 12 червня 2017 року. Однак тоді не було такої сильної заметілі.

      Дивіться відео негоди у Росії: 

       

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