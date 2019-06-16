Росію посеред літа засипало снігом: шокуючі фото та відео

У Тазовскому районі Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації неочікувано випав сніг.

Аномальне явище жителі регіону зафіксували 12 червня. Фото та відео негоди опублікували у соціальних мережах.

Читайте також: В Індії панує аномальна спека: померли 36 людей

За інформацією місцевого видання "Знак", у регіоні напередодні оголошували штормове попередження. Навали снігу призвели до великої кількості ДТП на дорогах.



Росію неочікувано замело снігом

Для очищення вулиць залучили спецтехніку.



Спецтехніка відгортає сніг

За словами місцевих жителів, останній раз таке явище спостерігали 12 червня 2017 року. Однак тоді не було такої сильної заметілі.

Дивіться відео негоди у Росії: