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      Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму

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      Ганна Андрієвська
      Ганна Андрієвська

      Понад один мільйон гривень отримає українська журналістка і громадська активістка Ганна Андрієвська за рішенням Солом'янського районного суду міста Києва за програмою об'єднання "Сила Права".

      Про це повідомляється на сайті об'єднання. "Команда "Сили права" в Солом'янському районному суді міста Києва допомогла журналістці Анні Андрієвській отримати рішення про стягнення з РФ в її користь компенсації за моральну шкоду в розмірі 1 043 778, 47 грн (один мільйон сорок три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 47 копійок)", – йдеться в повідомленні. Об'єднання "Сила права" підкреслює, що кожен громадянин України постраждав через агресію Російської Федерації проти України і має право на компенсацію. На сайті об'єднання повідомляється, що для забезпечення виплат за такими позовами вже заарештовано більше 3,5 мільярдів доларів, які належать Російській Федерації.

      Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка планує об'єднатися на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", який очолює Олександр Данилюк. Мета об'єднання – формування коаліції навколо 5 принципів серед яких неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму
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