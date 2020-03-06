16:38
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Ростислав Кісіль: Meest відкрив 20 000 пунктів відправлення посилок з Польщі в Україну

      - Читать новость на русском
      Ростислав Кісіль

      Станом на 1 березня міжнародна Група компаній Meest відкрила у Польщі 20 000 пунктів прийому поштових відправлень, тим самим став лідером в сегменті відправлення посилок з цієї країни в Україну.

      Про це повідомив президент компанії Meest Ростислав Кісіль.

      "За два роки нам вдалось відкрити 20 000 пунктів прийому посилок Meest по всій Польщі. Такий фантастичний результат став завдяки можливий злагодженій роботі нашої команди спільно з польськими партнерами. 6000 із 20000 точок прийому відправлення та отримання посилок було відкрито нещодавно в магазинах популярної торгівельної мережі Żabka. Ці магазини, як і всі інші пункти Meest в Польщі, розташовані в зручних для наших клієнтів локаціях, неподалік їхніх мешкань чи робочих офісів, вони працюють до 23:00. Клієнт може віднести туди свою посилку по дорозі на роботу чи додому, або роблячи невеликі покупки. Наші співвітчизники, які працюють і живуть в Польщі, вже давно переконались, що доставляти посилки в Україну з Meest – це швидко, надійно і значно дешевше, ніж з іншими операторами чи зі знайомими, не кажучи вже про послуги аматорів на ринку перевезень", – наголосив Ростислав Кісіль.

      Нагадаємо, партнерами Meest в проєкті відкриття пунктів відправлення посилок в Польщі також є Poczta Polska – 6000 пунктів, InPost – 6000, DHL – 2000, торгівельні мережі Epaka, TuWysylam та ін. – 300 пунктів.

      Пункти прийому-видачі посилок обслуговує онлайн-портал з доставки посилок з Польщі в Україну – paczkadoukrainy.pl, на якому можна онлайн створити відправлення, роздрукувати декларацію та вибрати зручний пункт відправки посилки. Отож українці, які перебувають в Польщі, швидко і легко можуть відправити посилку в Україну, не виходячи з дому, або скориставшись пунктами прийому посилок Meest.

      Посилки доставляються в Україну з Польщі протягом від 4 днів в залежності від способу доставки.

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Теги: Новини України Бізнес Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:23 Вода в Крим: чому заява Шмигаля здійняла скандал і як реагує Україна
      Наталя Боднар
      сьогодні , 16:01 Українка Анна Валентинович увійшла в рейтинг 100 найвпливовіших жінок Time: що про неї відомо
      Уляна Журба
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      3 березня , 22:55 Окрім кухні та ванної: де варто встановити пральну машину вдома
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 15:16 Фракцію ОПЗЖ, Зеленського та парламент – на карантин: соцмережі про можливий коронавірус у Раді
      Анастасія Зазуляк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук