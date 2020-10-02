У справі про штучне завищення ціни на вугілля та електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи. Відтак, згідно з новими даними Україна зазнала майже 40 мільярдів гривень збитків від формули.

Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду скарги на закриття прокурором САП Віталієм Пономаренком справи "Роттердам+", повідомляє "Центр протидії корупції".

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Про що свідчить нова експертиза

Експертизу призначили в НАБУ незадовго до закриття справи. Вона була проведена незалежним експертом і документально підтвердила завищення фактичної вартості електроенергії в період з травня 2016 року по червень 2019 року в розмірі 39,9 мільярдів гривень. Про це заявив адвокат Віктора Чумака Олексій Бойко.

За його словами, прокурор Пономаренко, попри це, закрив справу, навіть не чекаючи результатів . Ба більше, він у суді виступав проти долучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.

. Ба більше, він у суді виступав проти долучення експертизи до розгляду апеляційної скарги. Результати нової експертизи з'явилися фактично в той день, коли суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася відновлювати справу "Роттердам+" за скаргою ексдепутата Віктора Чумака. Експертизу просять долучити до матеріалів судової справи адвокати Віктора Чумака.

Що кажуть у ЦПК

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін зазначив, що збитки у справі таки підтверджені. Їх нібито відсутність була єдиним аргументом для закриття справи прокурором та стала аргументом для відмови у поновленні справи. Тепер, якщо справу поновлять, є усі підстави скеровувати її до суду.

За словами Шабуніна, прокурор САП Віталій Пономаренко і суддя Антикорупційного суду Катерина Широка проігнорували інші докази у справі. Водночас серед таких доказів є й численні документи, і вилучена переписка між фігурантами, що свідчить про вплив на посадовці НКРЕКП.

Зверніть увагу! Раніше один із головних фігурантів справи, екскерівник НКРЕКП Дмитро Вовк, ще до затвердження формули пояснював журналістам "Схем" її абсурдність, вказуючи на те, що це банально погашення звичайними людьми кредиту олігарху.

Справа "Роттердам+": що треба знати

Слідчі встановили, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

Україна купувала паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, аби забезпечити свою незалежність від окупованих територій.

Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському . За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"

. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+" Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.

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