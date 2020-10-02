Формула "Роттердам+" завдала Україні 40 мільярдів збитків: про що свідчить нова експертиза
У справі про штучне завищення ціни на вугілля та електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи. Відтак, згідно з новими даними Україна зазнала майже 40 мільярдів гривень збитків від формули.
Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду скарги на закриття прокурором САП Віталієм Пономаренком справи "Роттердам+", повідомляє "Центр протидії корупції".
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Про що свідчить нова експертиза
- Експертизу призначили в НАБУ незадовго до закриття справи. Вона була проведена незалежним експертом і документально підтвердила завищення фактичної вартості електроенергії в період з травня 2016 року по червень 2019 року в розмірі 39,9 мільярдів гривень. Про це заявив адвокат Віктора Чумака Олексій Бойко.
- За його словами, прокурор Пономаренко, попри це, закрив справу, навіть не чекаючи результатів. Ба більше, він у суді виступав проти долучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.
- Результати нової експертизи з'явилися фактично в той день, коли суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася відновлювати справу "Роттердам+" за скаргою ексдепутата Віктора Чумака. Експертизу просять долучити до матеріалів судової справи адвокати Віктора Чумака.
Що кажуть у ЦПК
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін зазначив, що збитки у справі таки підтверджені. Їх нібито відсутність була єдиним аргументом для закриття справи прокурором та стала аргументом для відмови у поновленні справи. Тепер, якщо справу поновлять, є усі підстави скеровувати її до суду.
За словами Шабуніна, прокурор САП Віталій Пономаренко і суддя Антикорупційного суду Катерина Широка проігнорували інші докази у справі. Водночас серед таких доказів є й численні документи, і вилучена переписка між фігурантами, що свідчить про вплив на посадовці НКРЕКП.
Справа "Роттердам+": що треба знати
- Слідчі встановили, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Україна купувала паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, аби забезпечити свою незалежність від окупованих територій.
- Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"
- Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.
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