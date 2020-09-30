Після заяв "Центру протидії корупції" НАБУ почало розслідувати змову керівництва комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги й топменеджерів "ДТЕК" Ахметова. Детективи зібрали докази, усім фігурантам вручили підозри і обрали запобіжні заходи, але прокурор несподівано закрив справу.

Для "Центру протидії корупції" закриття справи "Роттердам+" було повною несподіванкою. Для НАБУ, як виявилося, теж. Там публічно заявили, що не згодні з рішенням прокурора і готові передавати її в суд. Детальніше про це – у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Закрив справу Віталій Пономаренко – прокурор САП. НАБУ оскаржило таке рішення генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, але вона на це не відреагувала. Оскільки голова СБУ Іван Баканов допоміг закрити провадження у справі "Роттердам+", не дивно, що генпрокурорка Зеленського допомагала Ахметову. Для ЦПК ця "дружба" олігарха і команди президента давно не є таємницею. Тож, не чекаючи рішення Венедіктової, у ЦПК вирішили піти в Антикорупційний суд, щоб скасувати закриття розслідування "Роттердам+".

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Яку роль у справі відіграє суддя Катерина Широка

Переважна більшість суддів Вищого антикорупційного суду – принципові професіонали. Втім, варто розповісти й про неприйнятні рішення деяких "зрадників", які є серед них. Наприклад, про суддю Катерину Широку, яка відмовила у задоволені скарги ЦПК на закриття справи "Роттердам+". Її рішення суперечить не лише судовому процесу, а й здоровому глузду.

Суддя Широка виправдовується, що справа закрита тільки щодо підозрюваних. За її словами, стосовно інших епізодів, де підозрюваних немає, розслідування може тривати. Однак, це маніпуляція.



Суддя Катерина Широка / Фото Вищого антикорупційного суду

Епізод, який залишився не закритим, – взагалі не корупція, а торгівля інсайдерською інформацією. По-перше, це набагато легший злочин. По-друге, він не перебуває у підслідності НАБУ. Зрештою, розслідування не може відбуватися без підозрюваних. Тепер топменеджери Ахметова й ексголова НКРЕКП Вовк фактично виправдані завдяки судді Широкій, Пономаренку, Баканову й Венедіктовій без реального судового розгляду і дослідження доказів.

Якими були рішення експертиз

Експертиза слідства встановила збитки, тоді як експертиза адвокатів, очевидно, цього не зробила. А от у третій експертизі, яку проводила СБУ, на поставлені питання про збитки відповіли, що їх немає. Жоден із експертів не вказав на відсутність збитків. Вони просто зазначили, що не можуть їх підтвердити чи спростувати. Загалом, і експертиза СБУ, і рішення Пономаренка, і ухвала Широкої є просто огидними.

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Працівники "Центру протидії корупції" вже оскаржили це в апеляційній палаті Антикорупційного суду. Окрім того, ще одну скаргу на сьогодні розглядає інший суддя ВАКС. Також працівники ЦПК разом з партнерами продовжують боротися за справедливість в цій та інших вагомих корупційних справах.