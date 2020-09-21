Детективи НАБУ зафіксували отримання хабара депутатом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. За їхніми даними, той отримав 13 тисяч доларів за реєстрацію поправок в закон і просив ще 200 тисяч за голосування. Однак генпрокурорка Зеленського зробила все, щоб врятувати Юрченка від детективів.

НАБУ детально задокументувало весь злочин: переговори, передачу грошей та їхній розподіл. Детальніше про це – читайте в блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Матеріали щодо підозри Юрченку

На виступі в Раді Венедіктова заявила: "Я отримала лист від керівництва НАБУ та чернетку підозри без матеріалів провадження о 17:20. Лист і чернетка — все". Це відверта та огидна брехня. Прокурори Венедіктової ще 10 вересня, тобто за 5 днів до виступу в Раді, вивчали всі матеріали, які обґрунтовують підозру Юрченку.

Оскільки справа не рухалася, а час підтискав, о 21 годині того ж дня до генпрокурорки Зеленського приїхав перший заступник Директора НАБУ Углава. Він показав всі матеріали особисто Венедіктовій. Через 5 днів після цього генпрокурорка вийшла на трибуну Ради і відверто брехала, що не мала матеріалів справи. І це не все, про що тоді генпрокурорка брехала з головної трибуни країни.



Прокурори Венедіктової вивчали матеріали, які обґрунтовують підозру Юрченку / Фото РБК

Наступна цитата : "Без встановлення факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого злочину неможливо. А матеріали, які мені надали (щодо Юрченка – 24 канал), не містять таких відомостей".

Розсекречені протоколи негласних слідчих дій

Матеріали, надані Венедіктовій за 5 днів до виступу в Раді, містили, з-поміж іншого, розсекречені протоколи негласних слідчих дій, частину яких НАБУ продемонстрували суспільству.

Після очевидної брехні генпрокурорки в Раді стало зрозуміло, що вона захищала депутата "Слуги народу" від розслідування. НАБУ і САП не залишалося іншого вибору, окрім як оприлюднити частину доказової бази.

Мова йде якраз про записи переговорів Юрченка і його так званого подільника з детективом. Саме про слова "хочу кусок большого пірога", "200 плюшок" і "півтори тисячі на рило", які шокували країну.



Венедіктова була змушена підписати підозру Юрченку / Фото з фейсбуку Олександра Юрченка

Чому Венедіктова підписала повідомлення про підозру

Після того як НАБУ і САП оприлюднили записи, Венедіктова була змушена підписати підозру Юрченку. Нічого нового на тих записах генпрокурорка Зеленського не побачила. Всі записи, і навіть більше, їй показали за 5 днів до того. Єдине, що змінилося – про записи дізналася вся країна і Венедіктовій не залишалося можливості брехати далі.

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Але це не про закон, справедливість чи право. Це знову про суспільний тиск, без якого генпрокурорка замість розслідувати "кришує" президентського депутата.

200 тисяч для депутатів

І хоча НАБУ і медіа таки дотисли підозру Юрченку, як суспільство ми програли, адже підозру отримав лише один народний депутат, а мали б – декілька десятків.

Підозру Юрченко отримав за хабар в 13 тисяч доларів, які він взяв за реєстрацію поправок в законопроєкт. Проте в оприлюднених НАБУ записах хабарник просив ще про 200 тисяч для депутатів, щоб проголосувати зареєстровані правки. Однак на етапі передачі частини грошей операцію НАБУ було зірвано. Хтось дуже вчасно попередив депутата Юрченка.

Якби операцію НАБУ не злили, детективи змогли б задокументувати передачу Юрченком грошей іншим депутатами. Спочатку для голосування в профільному комітету, а потім в самій залі. А це десятки депутатів.

Хто "злив" інформацію

Виникає питання, хто ж злив інформацію "Слузі народу". Знали про неї 3 гравці: НАБУ і САП, які проводили спецоперацію, та призначена "слугами народу" генеральна прокурорка України. Ймовірно, висновок "хто злив" можна зробити самому.

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Скасування недоторканності і розслідування НАБУ

А тепер про ще одну величезну брехню, яку викрила ця ситуація. "Слуги народу" і Зеленський з усіх екранів заявляли, що вони нарешті скасували депутатську недоторканість. Це брехня, нічого вони не скасували. Вони зробили гірше від того, як було. Раніше НАБУ могло розслідувати депутата і, вже зібравши докази, йти до генпрокурора за підозрою. І якщо той не хотів підписувати підозру, НАБУ могло вийти з доказами на всю країну, змушуючи генпрокурора слідувати закону.

Після так званого скасування недоторканності "слугами" Зеленського, НАБУ без підпису генпрокурорки навіть почати розслідувати депутата не може. Саме так Венедіктова і дізналася про цю спецоперацію. Так обпікшись цього разу, генпрокурорка Зеленського не дозволить НАБУ навіть почати розслідування депутатів від влади. Ймовірно, що вже не дозволяє.