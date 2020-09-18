За рік ВАКС ухвалив перші вироки і виніс низку історичних рішень. Загалом – 16 вироків, з яких лише 1 виправдальний. У 6 вироках присудили реальне позбавлення волі. До прикладу, в судах загальної юрисдикції, які були до створення ВАКС, за 4 роки винесли 34 вироки, але з них лише 2 з позбавленням волі.

Про перший рік роботи Вищого антикорупційного суду – читайте у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Які вироки виніс ВАКС

Перший тюремний вирок Антикорупційний суд виніс депутату Київської облради за 5 тисяч доларів для "розв'язання питань". Депутат отримав 5 років в'язниці з конфіскацією частини майна.

Антикорупційний суд виніс депутату Київської облради за 5 тисяч доларів для "розв'язання питань". Депутат отримав з конфіскацією частини майна. Такий ж термін отримав екскерівник Херсонської ТЕЦ за зловживання службовим становищем на майже 9 мільйонів гривень.

Найбільший термін присудили ексдиректору "Кіровоградгазу" – 8 років в'язниці з конфіскацією частини майна. В провадженні теж йшлося про майже 9 мільйонів гривень.

присудили ексдиректору "Кіровоградгазу" – з конфіскацією частини майна. В провадженні теж йшлося про майже 9 мільйонів гривень. Покарав ВАКС і одеського суддю за хабар у 2,5 тисячі доларів. Він отримав 7 років тюрми .

за хабар у 2,5 тисячі доларів. Він отримав . Ще 2 тюремних строки прилетіли чиновникам, яких звинувачували у корупційних злочинах разом зі спільниками.

разом зі спільниками. До 3 років засудили адвоката, а до 4 років – слідчого прокуратури за зловживання впливом.

4 роки в'язниці отримав екскерівник військового лісгоспу та 3 роки – його пособник.

та 3 роки – його пособник. Ще 7 вироків ВАКС ухвалив за процедурою угоди, коли обвинувачений визнає вину і домовляється з прокурором про умови спокути.

Варто зважити, що це лише перші вироки. Вони пройшли у справах з відносно невеликим обсягом матеріалів. В справах з топпосадовцями матеріалів є в десятки разів більше і вони набагато складніші. Такі потребують більше часу для розгляду. Ми передбачаємо перші вироки щодо них вже цієї осені.

Рекордні застави суду

Восени відбулися чергові затримання топкорупціонерів. Тоді Антикорупціний суд почав ухвалювати направду історичні рішення. Наприклад, експрезидента корпорації "Укрбуд", якого підозрюють в афері з квартирами для Нацгвардії, ВАКС відправив під варту з заставою у 80 мільйонів гривень.

Довідка. Екснардепа Максима Микитася звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії. За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Микитась з кінця травня сидить у СІЗО. 14 вересня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Максима Микитася залишила під вартою далі.

Тієї ж осені Антикорупційний суд визначив заставу у 100 мільйонів гривень чинному депутату Ярославу Дубневичу. Пізніше апеляція ВАКС взагалі відправила Дубневича в СІЗО, щоправда, трішки зменшивши заставу – до 90 мільйонів.



Ярослав Дубневич / Фото ВВС

Абсолютно рекордною заставою в історії України є 120 мільйонів гривень. Тримання під вартою з такої застави ВАКС призначив ексголові департаменту ДФС. Чиновниця проходить підозрюваною у справі про найбільший хабар в історії України – 6 мільйонів доларів. До речі, той хабар ділки пропонували директору НАБУ. Ситник, очевидно, відмовився. Всіх задокументували і затримали.

Що відомо про найбільший хабар в історії України? Хабар розміром у 6 мільйонів доларів готівкою хотіли дати 12 червня керівництву НАБУ і САП. Один мільйон мав належати посередникам. Як відомо, за ці гроші антикорупційні органи мали закрити епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". Ці гроші передав Ільяшенко позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Цікавим є те, що рекордний хабар перераховували понад 12 годин. Хабар розміром у 6 мільйонів доларів готівкою хотіли дати 12 червня керівництву НАБУ і САП. Один мільйон мав належати посередникам. Як відомо, за ці гроші антикорупційні органи мали закрити епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". Ці гроші передав Ільяшенко позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Цікавим є те, що рекордний хабар перераховували понад 12 годин.

Окремо наголошу на безпрецедентних рішеннях для українського правосуддя. Антикорупційний суд почав стягувати величезні суми з фігурантів, які порушили умови запобіжного заходу. Тобто ВАКС забирає в корупціонерів гроші ще до моменту їх засудження. Так, з Микитася (під головуванням судді Михайленка) стягнули 30 мільйонів гривень за те, що той спілкувався з іншими підозрюваними у справі. Після цього ВАКС йому ще й розмір застави до 100 мільйонів збільшив.

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► Боротьба з "королем контрабанди"

Також з "короля контрабанди" Альперіна (під головуванням судді Глотова) стягнули 35 мільйонів гривень в дохід держави. Альперіна підозрюють в схематозі на 77 мільйонів гривень. Майже половину він вже віддав, ще навіть до визнання винним. Так от, тих 35 мільйонів суд стягнув з "короля контрабанди" лише за те, що той приховав ізраїльський паспорт. ВАКС не лише стягнув з Альперіна 35 мільйонів гривень, а і збільшив суму застави до 76 мільйонів гривень.



Вадим Альперін / Фото РБК-Україна

Є ще багато класних прикладів роботи Антикорупційного суду, однак, на жаль, цей блог обмежений в часі. Більше про важливі рішення ВАКСу – вже в наступних блогах.

Підсумовуючи перший рік роботи ВАКС, підкреслю таке – це прорив в українському правосудді, аналогів якому в історії країни не було. Безперечно, у ВАКС вистачає викликів і проблем, зокрема з окремими суддями. Однак ми бачимо бажання більшості суддей продовжувати доводити, що в Україні можливий чесний і ефективний суд. Сподіваюся, що ця більшість розбереться з кількома "паршивими вівцями", які затесалися серед них.