Розбив собакою вікно, відкусив палець: неадекват гасав Києвом і нападав на людей
Поліція Києва затримала чоловіка, який протягом ночі здійснив кілька злочинів: напав на батька, відкусив йому палець, побив сусіда лопаткою для взуття, а потім на іншій вулиці розбив собакою вікно і порізав ножем ще одного чоловіка.
Інцидент трапився 11 вересня у Солом'янському районі Києва. Деталі про нього розповіли на фейсбук-сторінці патрульної поліції Києва.
Читайте також Заради відео в Instagram: на Вінниччині п'яні чоловіки бігали по колії та стріляли в потяг
Поліція майже водночас отримала кілька викликів на вулицю Докучаєвську, мовилося про шум, галас та прохання про допомогу:
- Коли патрульні прибули на місце, то виявили двох поранених чоловіків – в одного відкусили фалангу пальця, інший мав численні травми голови.
- Виявилося, що чоловік із відкушеним пальцем – це батько нападника, а другий – сусід, який прибіг на допомогу. Оскаженілий син господаря побив його залізною лопаткою для взуття.
- Патрульні викликали потерпілим "швидку" і поїхали шукати нападника, який на той момент кудись утік.
Історія отримала прикре продовження – хвилин за 20 надійшов ще один виклик на 102:
- У приватному секторі неподалік чомусь голий чоловік взяв собаку і розбив нею вікно, заліз до будинку, напав на мешканців – 66-річну жінку і її чоловіка.
- Нападник схопив зі столу ніж та разів із 10 вдарив ним чоловіка. На щастя, він живий (про долю собаки інформації немає). А от неадекват знову втік.
- Через 20 хвилин його таки знайшли – на підвіконні 4 поверху закинутої будівлі. Патрульні затримали чоловіка та передали слідчим.
Чоловік у Києві здійснив низку дивних злочинів протягом ночі: дивіться відео
До слова Зґвалтування у поліції Кагарлика: ДБР завершило майже всі експертизи