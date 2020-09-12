Поліція Києва затримала чоловіка, який протягом ночі здійснив кілька злочинів: напав на батька, відкусив йому палець, побив сусіда лопаткою для взуття, а потім на іншій вулиці розбив собакою вікно і порізав ножем ще одного чоловіка.

Інцидент трапився 11 вересня у Солом'янському районі Києва. Деталі про нього розповіли на фейсбук-сторінці патрульної поліції Києва.

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Поліція майже водночас отримала кілька викликів на вулицю Докучаєвську, мовилося про шум, галас та прохання про допомогу:

Коли патрульні прибули на місце, то виявили двох поранених чоловіків – в одного відкусили фалангу пальця, інший мав численні травми голови.

інший мав численні травми голови. Виявилося, що чоловік із відкушеним пальцем – це батько нападника, а другий – сусід, який прибіг на допомогу. Оскаженілий син господаря побив його залізною лопаткою для взуття.

Патрульні викликали потерпілим "швидку" і поїхали шукати нападника, який на той момент кудись утік.

Історія отримала прикре продовження – хвилин за 20 надійшов ще один виклик на 102:

У приватному секторі неподалік чомусь голий чоловік взяв собаку і розбив нею вікно , заліз до будинку, напав на мешканців – 66-річну жінку і її чоловіка.

, заліз до будинку, напав на мешканців – 66-річну жінку і її чоловіка. Нападник схопив зі столу ніж та разів із 10 вдарив ним чоловіка. На щастя, він живий (про долю собаки інформації немає). А от неадекват знову втік.

На щастя, він живий (про долю собаки інформації немає). А от неадекват знову втік. Через 20 хвилин його таки знайшли – на підвіконні 4 поверху закинутої будівлі. Патрульні затримали чоловіка та передали слідчим.

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