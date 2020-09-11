На офіційному сайті Укрзалізниці зазначено, що регіональна філія "Південно-Західна залізниця" провела службове розслідування. З'ясувалося, чергова по переїзду та локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, адже побоювались розголосу.

"За недбалість та недотримання службових інструкцій до працівників Укрзалізниці було застосовано заходи дисциплінарного характеру", – мовиться у повідомленні.

На Вінниччині п'яні чоловіки зупинили потяг та стріляли по ньому: відео

 