У місті Погребище Вінницької області двоє чоловіків зранку перекрили автомобілем залізничний переїзд. Один з них почав стріляти з пістолета по кабіні машиніста. Відео стрілянини місцевий мешканець виклав на своїй інстаграм-сторінці.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, затримані перебували під дією алкоголю та наркотиків.

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Чоловіки перегородили автомобілем залізничну колію, коли по ній рухався вантажний потяг. На щастя, поїзд встигнув зупинитися. Після цього один з порушників почав бігати по колії, а інший стріляв у кабіну машиніста.

Працівниця вокзалу просила молодиків припинити порушення, однак вони не відреагували на її слова. Стрілянину один з затриманих знімав на мобільний телефон і потім виклав відео в Instagram.

Згодом на місце інциденту виїхали правоохоронці, які й затримали автомобіль правопорушників. Поліція також вилучила пістолет, схожий на газовий.



Речі, які вилучили у правопорушників / Фото пресслужба Нацполіції

Поліція склала адмінпротокол на водія за керування машиною у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Також порушено кримінальну справу за статтями "хуліганство" та "блокування транспортних комунікацій".

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як відреагували в Укрзалізниці