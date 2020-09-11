Заради відео в Instagram: на Вінниччині п'яні чоловіки бігали по колії та стріляли в потяг
У місті Погребище Вінницької області двоє чоловіків зранку перекрили автомобілем залізничний переїзд. Один з них почав стріляти з пістолета по кабіні машиніста. Відео стрілянини місцевий мешканець виклав на своїй інстаграм-сторінці.
Як повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, затримані перебували під дією алкоголю та наркотиків.
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Чоловіки перегородили автомобілем залізничну колію, коли по ній рухався вантажний потяг. На щастя, поїзд встигнув зупинитися. Після цього один з порушників почав бігати по колії, а інший стріляв у кабіну машиніста.
Працівниця вокзалу просила молодиків припинити порушення, однак вони не відреагували на її слова. Стрілянину один з затриманих знімав на мобільний телефон і потім виклав відео в Instagram.
Згодом на місце інциденту виїхали правоохоронці, які й затримали автомобіль правопорушників. Поліція також вилучила пістолет, схожий на газовий.
Речі, які вилучили у правопорушників / Фото пресслужба Нацполіції
Поліція склала адмінпротокол на водія за керування машиною у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Також порушено кримінальну справу за статтями "хуліганство" та "блокування транспортних комунікацій".
Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Як відреагували в Укрзалізниці
На офіційному сайті Укрзалізниці зазначено, що регіональна філія "Південно-Західна залізниця" провела службове розслідування. З'ясувалося, чергова по переїзду та локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, адже побоювались розголосу.
"За недбалість та недотримання службових інструкцій до працівників Укрзалізниці було застосовано заходи дисциплінарного характеру", – мовиться у повідомленні.
На Вінниччині п'яні чоловіки зупинили потяг та стріляли по ньому: відео