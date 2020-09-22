На Херсонщині є затока, де солі більше, ніж у Мертвому морі, а ще вона яскравого рожевого кольору. Йдеться про затоку Сиваш, яка розташована на межі Криму та Херсонської області. Окрім цього, там є ще цілюще Лемурійське озеро та неймовірні вітряки. Однак туристи лише нещодавно почали туди приїжджати.

Кожного ранку видається, що затока і небо – одне ціле, а лінії горизонту просто немає. Білі береги – це сіль. ЇЇ там стільки, що у затоці не виживає ні риба, ні інша морська живність. Лише кілька видів найпростіших риб та водоростей. Одна з них – Дуналіелла, яка і надає воді рожевого відтінку. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Унікальна рожева затока

Сиваш – це затока Азовського моря, розділена на 11 мілких водойм. Саме там від Перекопського перешийка до Арабатської стрілки проходить адміністративна межа між Херсонською областю та Кримом.

Пані Тетяна – староста села Іванівка, якому належить берег затоки. Вона розповіла, що і перевагою, і недоліком затоки є те, що він абсолютно дикий.

Тут немає навіть найнеобхідніших зручностей для туристів. Місцеві мешканці лише кілька років тому зрозуміли, що живуть в унікальному місці, і це можна використовувати. Ми просто жили, просто знали, що у нас є Сиваш, могли пограти погуляти, але не більше,

– розповіла пані Тетяна.

За її словами, у селищі немає інфраструктури, тому воно ще не зовсім готове до прийому туристів. Однак місцевих дуже тішить, що є люди, які хочуть побачити цю красу і приїжджають.



Рожева затока / Фото 24 канал

Місцева влада почала розвивати туристичну галузь

Думати над розвитком перспективного туристичного напряму почали, коли у 2016 році Іванівка стала частиною об'єднаної громади. До справи підійшли серйозно. Навіть назву ОТГ обрали відповідну – Присиваська. "Наші люди самі повірили насамперед в те, що ми можемо бути туристично привабливими для будь-якої категорії населення, іноземців, для наших", – зауважила пані Тетяна.

Довідка. Присиваська об'єднана громада створена 18 грудня 2016 року. Це 5 сіл колишнього Чаплинського району Херсонщини. Адміністративним центром ОТГ стало село Григорівка.

Нова громада почала з того, що проаналізувала усі свої потенційні козирі.



Затока рожева через один з видів водоростей / Фото 24 канал

Цілюще Лемурійське озеро

Поруч є Лемурійське озеро, місцеві називають його "ямою". Вони люблять розповідати драматичну історію його появи. У 1969 році там розбився радянський літак. На місці падіння утворилася величезна вирва, яка згодом заповнилася водою. Хоча підтверджень цієї катастрофи у відкритому доступі немає, однак люди, які приходять туди купатись, помічають цілющі ефекти водойми.

В 2003 році мої друзі притягли мене сюди з Полтави на ковдрах. Я вже був не "жилець". Мої друзі повантажили мене на ковдру. На четвертий день я почав потрохи вставати і через пів року я вилікував захворювання, яке на сьогодні медицина не лікує,

– розповів підприємець Володимир Виговський.

Чоловік часто розповідає відпочивальникам історію свого дивовижного зцілення. Це працює, як додаткова реклама озера. Основна – це результати фахової експертизи грязей і води озера. Як виявилось, грязь, яка там лежить, є потужним імуностимулятором. "Всі казали: "Сиваш – гниле море, що це таке взагалі?". Виявилось, що ці грязі дуже сильно підіймають імунну систему", – зауважив чоловік.



Лемурійське озеро / Фото 24 канал

Чоловік активно промотував це місце, і за кілька років перетворив його на курорт. Тепер на цьому заробляє – пропонує відпочивальникам зручності за гроші:

прісний душ;

вбиральні;

кабінки для перевдягання.



Озеро, зафіксоване з дрону / Фото 24 канал

Як триває лікування

Люди наносять лікувальну грязь на тіло і стоять на сонці, аби вона висохла. Річ у тім, що чорна грязь притягує сонячні промені, тому це відбувається швидко. Глибоке прогрівання – це центральна нервова система, тому це дуже корисно.

Тут не тільки нікому "швидку" не викликають, тут нікому тиск не міряють,

– сказав Виговський.

У 2005 році грязі Сиваша були сертифіковані Міністерством охорони здоров'я України. Це додало місцевій владі впевненості, адже змогли офіційно запрошувати до себе туристів не лише на відпочинок, а й на оздоровлення. Люди зазначили, що не варто їздити на Мертве море в Ізраїль, якщо в Україні є таке природне багатство. Місцеві порівнюють себе зі знаменитим ізраїльським курортом і наголошують, що Сиваш – ближче і дешевше.



Люди лікуються грязями / Фото 24 канал

"Люди один одному – сарафанне радіо. Ті люди, які в нас побували, вони відчули на собі лікувальні властивості, омолоджувальний ефект і красу цього краю. Так вони передають один одному, самі приїжджають, і в нас кількість туристів щороку збільшується", – розповів Виговський.

Влітку 2019 року громада прийняла понад 10 тисяч гостей. "Насамперед приєдналися місцеві жителі. Це є дуже великим плюсом, тому що люди почали приймати туристів гостей у себе в приватних садибах. Завдяки цьому вони покращують інфраструктуру свою, стають самозайнятими і мають дохід", – запевнила заступниця голови Присиваської ОТГ Таміла Зозулінська.



На лікувальні грязі з'їжджаються зі всієї України / Фото 24 канал

Вже відкрили перший готель для туристів

Кілька років тому мешканці сіл хіба сміялися, коли чули, що до них приїжджатимуть туристи. Тепер там працює понад 70 зелених садиб, а у 2020 році відкрився перший приватний готель "Мега Сиваш". Наразі у ньому лише 5 номерів. Це родинний бізнес, пані Оля – одна зі співвласниць. "Будувалися ці номери реально своїми силами. Сини старші не мали ні готового проєкту, вони теж не будівники, але на своїх помилках робили.

Коли шукали місце для будівництва, їм запропонували ділянку в центрі села Григорівка. Оскільки родина з сусідньої Чаплинки, умовою стало те, аби бізнес вони зареєстрували на території Присиваської громади і наповнювали її бюджет.



Перший готель в Присиваській ОТГ / Фото 24 канал



Кухня в одному з номерів / Фото 24 канал

В ОТГ відкрили унікальний музей

Цей край має і древню історію, це теж вирішили використати і зробити родзинкою громади. "Ми живемо на кримському перешийку, де ще з часів скіфів до Дніпра йшла торгівля і кочівники ходили, багато речей губилося. Люди зараз знаходять їх просто під ногами", – сказав музейник Павло Робак.

Краєзнавчого музею у Григорівці не було ніколи. Натомість був Павло Робак. Він багато років збирав історичні знахідки та старовинні артефакти і тримав свою колекцію на власному подвір'ї. Почалося все з монеток, які колекціонував, а потім старі речі в руки попадалися.



Історичні знахідки / Фото 24 канал

Деякі люди це продають, на цьому багатіють, а я навпаки вирішив це показати людям,

– зауважив Робак.

Побачивши, що і відвідувачам, і експонатам пана Робака стало тісно, місцева влада виділила приміщення, зробила ремонт, закупила необхідні меблі та інвентар і створила Краєзнавчий музей об'єднаної громади. Найдавніші експонати музейника – закам'янілі водорості, яким мільйони років. В ОТГ знаходять і рештки мамонтів. "Коли сильний вітер, хвиля розмиває береги, вимиває кістки мамонтів – знаходять рештки", – пояснив Робак.



Речі з життя скіфів є в музеї / Фото 24 канал

Найбільша електростанція в Україні

У Григорівці є й вітряки. Територія громади виявилась непоганим місцем для розвитку вітряної енергетики:

по-перше, тому що там вітряно;

по-друге, тому що ті землі – солончаки, на яких майже нічого не росте, і тому вони дешеві в оренді.

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Відтак, міжнародні компанії приїжджають туди розвивати свій бізнес. До кінця 2020 року там з'явиться понад 60 вітряків, висотка яких – 120 метрів. Ця Сиваська вітрова електростанція стане найбільшою в Україні. ЇЇ будує провідна норвезька компанія NBT. Договір було підписано на економічному форумі у Давосі у 2019 році. Інвестиції в проєкт оцінюються у 450 мільйонів євро.



Вітряки у Григорівці / Фото 24 канал

Станція зможе генерувати енергію для 100 тисяч домогосподарств Херсонської області. На будівництві залучено приблизно 800 працівників, значна частина – місцеві мешканці, для яких це непоганий заробіток. Громада отримує податки та екологічно чисту промисловість на своїх землях.